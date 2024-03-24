Командувач Повітряних сил відреагував на вибухи в Криму

Окупаційна влада заявила про роботу ППО і збиті цілі

Увечері 23 березня в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи

На тлі повідомлень про ракетну атаку на Севастополь командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував українським військовим за бойову роботу.

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«Небо та море одного кольору! Дякую льотчикам та морякам за успішну бойову роботу! Крим – наш! Разом – до перемоги», – написав Олещук у своєму Telegram-каналі.

Водночас у мережі шириться відео потужних вибухів у Севастополі, а фахівці OSINTtechnical заявили про прильоти крилатих ракет у головний центр зв'язку Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі.

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Sevastopol, multiple Ukrainian Storm Shadow cruise missile slam into a Russian target pic.twitter.com/D8emHWNn4z — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 23, 2024

«Схоже, що щонайменше три українські крилаті ракети Storm Shadow щойно врізалися в головний центр зв'язку Чорноморського флоту Росії», – йдеться на сторінці OSINTtechnical у соцмережі X.

фото: Osinttechnical

Офіційної інформації щодо ураження головного центру зв'язку Чорноморського флоту наразі немає.

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Нагадаємо, увечері 23 березня в тимчасово окупованому Криму було оголошено повітряну тривогу, лунали вибухи. Зокрема, повідомлялося, що в Севастополі пролунало близько десяти вибухів, а згодом пролунало ще чотири.

Так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв заявив про роботу ППО в місті. Згодом він додав, що над Кримом було збито нібито понад 10 ракет.

До слова, увечері 23 березня у Білгороді також пролунали вибухи. Окупанти заявили про ракетну атаку і постраждалих.