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Командувач Повітряних сил відреагував на вибухи в Криму

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Командувач Повітряних сил відреагував на вибухи в Криму
Окупаційна влада заявила про роботу ППО і збиті цілі
фото: Кримський вітер

Увечері 23 березня в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи

На тлі повідомлень про ракетну атаку на Севастополь командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував українським військовим за бойову роботу.

«Небо та море одного кольору! Дякую льотчикам та морякам за успішну бойову роботу! Крим – наш! Разом – до перемоги», – написав Олещук у своєму Telegram-каналі.

Водночас у мережі шириться відео потужних вибухів у Севастополі, а фахівці OSINTtechnical заявили про прильоти крилатих ракет у головний центр зв'язку Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі.

«Схоже, що щонайменше три українські крилаті ракети Storm Shadow щойно врізалися в головний центр зв'язку Чорноморського флоту Росії», – йдеться на сторінці OSINTtechnical у соцмережі X.

Командувач Повітряних сил відреагував на вибухи в Криму фото 1
фото: Osinttechnical

Офіційної інформації щодо ураження головного центру зв'язку Чорноморського флоту наразі немає.

Нагадаємо, увечері 23 березня в тимчасово окупованому Криму було оголошено повітряну тривогу, лунали вибухи. Зокрема, повідомлялося, що в Севастополі пролунало близько десяти вибухів, а згодом пролунало ще чотири.

Так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв заявив про роботу ППО в місті. Згодом він додав, що над Кримом було збито нібито понад 10 ракет.

До слова, увечері 23 березня у Білгороді також пролунали вибухи. Окупанти заявили про ракетну атаку і постраждалих. 

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Теги: Крим вибух окупанти Севастополь

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