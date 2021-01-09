У Білому домі заявили про можливу появу «американського» штаму Covid-19

За даними експертів, американський варіант коронавірусу може бути на 50% більш заразним, ніж звичайний

Група оперативного реагування Білого дому скерувала до штатів попередження про можливість «американського варіанту» Covid-19

Цільова група Білого дому з коронавірусу вважає, що в США може поширюватися своя власна, більш трансмісивна мутація Covid-19.

Про це повідомляє CNN.

«Цей осінньо-зимовий спалах майже вдвічі перевищив темпи зростання захворюваності в порівнянні з весняним і літнім. Це прискорення передбачає, що тут може розвинутися американський варіант, на додаток до варіанту Великої Британії, який вже поширюється в наших спільнотах і может бути на 50% більше заразним», – йдеться у повідомленні.

Група оперативного реагування на коронавірус ще 3 січня скерувала до штатів попередження про можливість «американського варіанту» Covid-19.

Це сталося після того, як у США були виявлені випадки зараження новим штамом коронавірусу, який спочатку поширювався у Великій Британії, з більш високою заразністю у порівнянні зі звичайним.

Зазначимо, британський штам коронавірусу вже «гуляє» у 22 країнах Європи.

Як відомо, «британський» штам коронавірусу підібрався до українських кордонів: хворобу виявили в сусідній країні – Словаччині.

Вчені вважають, що новий штам коронавірусу хоч і є більш заразним, проте не призводить до більшої кількості смертей. Його також не вважають стійким до наявних вакцин.

Директор Європейського бюро ВООЗ також зазначив, що новий, так званий британський штам коронавірусу, може витіснити інші різновиди та стати основним у Європі.