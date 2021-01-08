Франція схвалила використання другої Covid-вакцини

До стратегії вакцинації проти Covid-19 у Франції включена вакцина Moderna

Тепер у Франції дозволено застосування двох вакцин проти Covid-19 – Moderna та BioNTech і Pfizer

Франції схвалили застосування в країні другої вакцини проти коронавірусної хвороби – Moderna.

Відповідне рішення затвердила 8 січня Вища адміністрація здоров’я.

«До стратегії вакцинації проти Covid-19 включена вакцина Moderna mRNA», - заявив національний регулятор.

Зазначена вакцина може застосовуватися для осіб, старших за 18 років.

Тепер у Франції дозволено застосування двох вакцин проти Covid-19. Окрім Moderna, це вакцина, створена компаніями BioNTech і Pfizer.

Раніше, 6 січня, Moderna була сертифікована регулятором ЄС – Європейською агенцією лікарських препаратів.

8 січня Агентство з регулювання лікарських засобів і медичних товарів Великої Британії схвалило використання вакцини від Covid-19 компанії Moderna. Це третя вакцина від коронавірусу, яку дозволив використовувати британський уряд.

До слова, стали відомі побічні дії антикоронавірусних вакцин.