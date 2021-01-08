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    У світі

    Франція схвалила використання другої Covid-вакцини

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    <p>До стратегії вакцинації проти Covid-19 у Франції включена вакцина Moderna</p> - Франція схвалила використання другої Covid-вакцини

    До стратегії вакцинації проти Covid-19 у Франції включена вакцина Moderna

    Тепер у Франції дозволено застосування двох вакцин проти Covid-19 – Moderna та BioNTech і Pfizer

    Франції схвалили застосування в країні другої вакцини проти коронавірусної хвороби – Moderna.

    Відповідне рішення затвердила 8 січня Вища адміністрація здоров’я.

    «До стратегії вакцинації проти Covid-19 включена вакцина Moderna mRNA», - заявив національний регулятор.

    Зазначена вакцина може застосовуватися для осіб, старших за 18 років.

    Тепер у Франції дозволено застосування двох вакцин проти Covid-19. Окрім Moderna, це вакцина, створена компаніями BioNTech і Pfizer.

    Раніше, 6 січня, Moderna була сертифікована регулятором ЄС – Європейською агенцією лікарських препаратів.

    8 січня Агентство з регулювання лікарських засобів і медичних товарів Великої Британії схвалило використання вакцини від Covid-19 компанії Moderna. Це третя вакцина від коронавірусу, яку дозволив використовувати британський уряд.

    До слова, стали відомі побічні дії антикоронавірусних вакцин.

    Теги: здоров'я медицина Франція щеплення вакцинація коронавірус
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