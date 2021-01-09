Психолог дав поради українцям, як впоратися з локдауном

«Чим довше локдаун, тим більше емоцій людини стають напруженими» – фахівець

Через тривалий локдаун, який почав працювати в Україні з 8 січня, може збільшитися кількість психічних розладів у людей.

Про це розповів клінічний психолог Олег Чабан.

За його словами, посилений карантин може вплинути на психічний стан українців, але обмеження потрібно впроваджувати на тривалий час і робити їх більш суворими. Тільки тоді це дозволить зменшити поширення коронавірусу.

«Я за три й навіть чотири тижні локдауна. Тоді він дійсно буде ефективним. Я розумію, що уряд повинен приймати виважені рішення щодо бізнесменів, компенсації, але це моя лікарська позиція», – заявив Чабан.

Психолог також звернув увагу, що чим довше локдаун, тим більше емоцій людини стають напруженими, а через обмеження у світі все частіше розпадаються сім’ї, оскільки люди не витримують спільного перебування так довго. Більш того, на тлі локдаунів з’явилася купа пацієнтів з тривожно-панічними розладами.

Чабан рекомендує українцям не уникати рутини, потрібно й надалі дотримуватися режиму, до якого звик організм.

«... Якщо ви прокидалися о 6 ранку, продовжуйте вставати, обід на годину, а не 100 відвідувань холодильника, обов’язково планувати, що ви зробите фізично, ну, наприклад, допоможете дружині навести порядок. Тобто планування, зайнятість», – підсумував психолог в ефірі телеканалу.

Нагадаємо, посилений карантин в Україні почав діяти згідно з планом Кабміну. Обмеження набули чинності опівночі 8 січня та будуть діяти до опівночі 25 січня.

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Джерело: Україна24