  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    Психолог дав поради українцям, як впоратися з локдауном

    • Розсилка
    <p>&laquo;Потрібно й надалі дотримуватися режиму, до якого звик організм&raquo; - психолог</p> - Психолог дав поради українцям, як впоратися з локдауном

    «Потрібно й надалі дотримуватися режиму, до якого звик організм» - психолог

    «Чим довше локдаун, тим більше емоцій людини стають напруженими» – фахівець

    Через тривалий локдаун, який почав працювати в Україні з 8 січня, може збільшитися кількість психічних розладів у людей.

    Про це розповів клінічний психолог Олег Чабан.

    За його словами, посилений карантин може вплинути на психічний стан українців, але обмеження потрібно впроваджувати на тривалий час і робити їх більш суворими. Тільки тоді це дозволить зменшити поширення коронавірусу.

    «Я за три й навіть чотири тижні локдауна. Тоді він дійсно буде ефективним. Я розумію, що уряд повинен приймати виважені рішення щодо бізнесменів, компенсації, але це моя лікарська позиція», – заявив Чабан.

    Психолог також звернув увагу, що чим довше локдаун, тим більше емоцій людини стають напруженими, а через обмеження у світі все частіше розпадаються сім’ї, оскільки люди не витримують спільного перебування так довго. Більш того, на тлі локдаунів з’явилася купа пацієнтів з тривожно-панічними розладами.

    Чабан рекомендує українцям не уникати рутини, потрібно й надалі дотримуватися режиму, до якого звик організм.

    «... Якщо ви прокидалися о 6 ранку, продовжуйте вставати, обід на годину, а не 100 відвідувань холодильника, обов’язково планувати, що ви зробите фізично, ну, наприклад, допоможете дружині навести порядок. Тобто планування, зайнятість», – підсумував психолог в ефірі телеканалу.

    Нагадаємо, посилений карантин в Україні почав діяти згідно з планом Кабміну. Обмеження набули чинності опівночі 8 січня та будуть діяти до опівночі 25 січня.

    Читайте також:
    Парадокси українського карантину. Чим третій локдаун відрізняється від попередніх?

    Джерело: Україна24

    Теги: лікар карантин уряд коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies