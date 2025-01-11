Зеленський провів Ставку і дав важливе доручення

Президент наголосив, що українські арсенали – це одна з гарантій незалежності, як і влучність воїнів

Президент Володимир Зеленський провів чергову Ставку верховного головнокомандувача. Вона стосувалася оборонних закупівель. Про це глава держави повідомив у зверненні 11 січня.

Президент зазначив, що на Ставці доповідали щодо контрактів – тих, які вже виконуються, та тих, які заплановані.

«Це спільне завдання виробників зброї, наших урядовців та всіх, хто залучений, – зробити цей рік рекордним щодо дронів усіх видів, а також суттєво наростити виробництво українських ракет, артилерії, усієї необхідної техніки», – наголосив президент.

Зеленський доручив збільшити кількість замовлень дронів. За його словами, це завдання вже виконується. При цьому президент наголосив, що українські арсенали – це одна з гарантій незалежності, як і влучність воїнів.

«Я дякую всім підрозділам, які завдають ударів по території Росії: по військових обʼєктах, по військовій логістиці окупанта. Все більше має бути таких важливих результатів», – додав глава держави.

Нагадаємо, пакет, наданий в рамках президентських повноважень із запасів Пентагону, включає додаткові ракети для української протиповітряної оборони, більше снарядів повітря-земля та іншого обладнання на підтримку українських F-16.

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден незабаром оголосить про нові санкції проти Російської Федерації. Це станеться перед інавгурацією республіканця Дональда Трампа.

За словами американського чиновника, поки що немає подробиць про санкції, які Байден запровадить в останні дні свого правління, але помічники Байдена інформують помічників Трампа про кроки, які вони роблять.

До слова, основна мета засідання «Рамштайну» – розробка дорожньої карти для зміцнення обороноздатності України, яка дозволить створити потужні стримувальні сили до 2027 року.