Китайські безпілотники вперше отримали потужний лазер, що може розрізати метал

Раніше вважалося, що невеликі БПЛА ніколи не зможуть нести потужну лазерну зброю

Дослідники з Національного університету оборонних технологій Народно-визвольної армії Китаю винайшли невеликий та легкий перенаправляючий пристрій, який дозволяє безпілотникам приймати потужні лазерні промені із землі та відбивати їх. Про це пише газета South China Morning Post.

Раніше вважалося, що невеликі БПЛА ніколи не зможуть нести потужну лазерну зброю. Для генерації лазерного променя з великою дальністю ураження зазвичай потрібне громіздке обладнання розміром із вантажівку.

Щоб обійти це обмеження, китайські вчені запропонували пристрій, який дозволяє дрону перенаправляти лазерні промені із землі на інші об'єкти. Це не тільки збільшує потужність лазера, що випромінюється дроном, до 30 кВт і вище, але й дозволяє променю «вигинатися» в небі, оминаючи перешкоди, такі як будівлі. За словами вчених, лазер такої інтенсивності «може розрізати метал».

За даними видання, пристрій включає дві телескопічні трубки. Приймальна трубка спрямована на лазерний випромінювач на землі, а трубка, що відбиває, – на ціль. Рух трубок контролюється надточними механізмами та азимутальними поворотними колами, а оптичний шлях між двома трубками з'єднаний високопродуктивними відбивними дзеркалами.

Повідомляється, що основна проблема технології полягає у вібрації, що виникає під час польоту БПЛА. Вона може призвести до розсіювання лазерного променя, тому пристрій повинен мати хорошу віброізоляцію.

Вчені також зазначили, що для надійної фіксації оптичного шляху між дроном та наземним випромінювачем також була потрібна передова технологія оптичних маяків. За словами дослідників, їм уже вдалося вирішити більшу частину технічних проблем.

Нагадаємо, Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони безпілотник українського виробництва Sova 10. У відомстві зазначили, що цей ударний дрон може нести бойове навантаження в кілька кілограмів та працювати в різних погодних умовах за широкого діапазону температур повітря.