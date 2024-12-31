Найбільший у світі експеримент щодо щастя охопить понад 30 тис. людей

Науковці хочуть дослідити, що саме справді піднімає настрій, якою мірою і кому це приносить найбільшу користь

Психологи розробили план найбільшого у світі експерименту щодо щастя, щоб раз і назавжди з'ясувати, що насправді дає людям емоційне піднесення, наскільки ефективними є різні стратегії та чи однакові вони для різних культур. Про це пише The Guardian.

Наука про щастя «народила» сотні тисяч досліджень, оглядів, книг, але що саме справді піднімає настрій, якою мірою і кому це приносить найбільшу користь, досі не з'ясовано остаточно, заявив редактор журналу Science Ян Семпл.

«Наша мета – зробити це наймасштабнішим, найбільш всеосяжним і найрізноманітнішим експериментом про щастя з тих, хто будь-коли проводився», – додала професорка Елізабет Данн, психолог з Університету Британської Колумбії у Ванкувері.

За останні півроку понад тисяча вчених із понад 70 країн подали пропозиції щодо проєкту. У грудні експертна група скоротила їх до семи категорій практик, кожна з яких включала три чи чотири різні підходи. Вони будуть протестовані у Глобальному мегадослідженні щастя.

Планується набрати щонайменше 30 тис. осіб у всьому світі для випробування. Добровольці будуть випадково призначені для виконання практики зі списку або розподілені в контрольну групу для порівняння. Кожна практика розрахована на тривалість трохи більше 25 хвилин і вимагає спеціального устаткування.

Це можуть бути фізичні вправи, включаючи йогу, високоінтенсивне інтервальне тренування або тренування з власною вагою тіла. Інша категорія практик – соціальна взаємодія, коли люди дзвонитимуть коханим людям, змушуватимуть поводитися екстравертніше або спілкуватися зі штучним інтелектом.

«Усі практики можна здійснювати вдома, людям не потрібно, щоб хтось їх доглядав або допомагав їм», – уточнила докторка Барнабас Сасі, біхевіорист і головний дослідник проєкту в Університеті Етвеша Лоранда в Будапешті.

Мета проєкту – усунути хибні висновки минулих досліджень. Одна з проблем таких наукових праць полягає в тому, що в них брали участь схожі групи людей – західні, з вищою освітою з індустріально розвинених, багатих та демократичних країн. Але те, що робить людину в Чикаго щасливою, може не спрацювати в Чунцині, Нагої чи Момбасі, зазначили вчені. Вони також назвали низку інших недоліків старих робіт.

До слова, прогрес у розвитку охорони здоров'я та покращення ситуації зі шкідливими звичками дещо сповільнили старіння населення. За останні сто років швидкість когнітивного старіння людей значно знизилася. Про це заявили експерти ВООЗ та міжнародний колектив медиків Колумбійського університет