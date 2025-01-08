Пʼять років, як Іран збив український літак. МЗС виступило із заявою

Іран не забезпечив ані прозорого розслідування обставин катастрофи, ані належного судового переслідування звинувачених – МЗС

Сьогодні, 8 січня, минає пʼять років, як Ісламська Республіка Іран вбила 176 людей на борту літака рейсу PS752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» в іранському повітряному просторі. Серед них були 11 громадян України, а також громадяни Канади, Швеції, Сполученого Королівства, Афганістану та Ірану. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ.

Тоді, 8 січня 2020 року військовослужбовці Корпусу вартових Ісламської революції запустили проти цивільного літака дві ракети «земля-повітря».

«Іран грубо порушив цілу низку норм міжнародного права: застосував зброю проти цивільного літака в польоті, не вжив усіх заходів, щоб запобігти збиттю, не забезпечив ані прозорого та об'єктивного розслідування обставин катастрофи, ані належного судового переслідування звинувачених», – йдеться у заяві.

Збиття літака МАУ

Літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано 8 січня. За останніми даними РНБО України, на борту літака МАУ рейсу PS752, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири. Серед 176 загиблих у авіакатастрофі більшість були громадянами Ірану.

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У МЗС України спершу заявили, що до падіння літака під Тегераном призвели технічні проблеми з двигуном. «За попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини. Наразі версія теракту чи ракетної атаки виключається», – наголосили у відомстві. Зокрема посольство України в Ірані спершу оприлюднило заяву про те, що «версія теракту виключена», але вже згодом з офіційної заяви дипломати прибрали ці слова.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов 9 січня заявив, що серед основних версій катастрофи, які вивчаються, – ураження літака зенітною ракетою ЗРК, в тому числі ЗРК «Тор».

Реакція світу

Президент США Дональд Трамп спершу повідомив, що «має підозри» щодо авіакатастрофи в Ірані. «Не хочу говорити тому, що у інших також є підозри. Нас це не стосується. «Боїнг» летів у досить неспокійному регіоні. Вони могли там помилитися. Дехто каже техніка підвела. Я особисто гадаю, що це навіть не питання», - як завжди плутано пояснив Трамп.

Однак за пару годин після цього прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо зробив шокуючу офіційну заяву з приводу авіакатастрофи. За його даними, український літак був збитий іранського ракетою, про це свідчить розвідка.

Невдовзі після заяви Трюдо прем'єр Великої Британії Борис Джонсон теж повідомив, що існує «купа інформації», яка підтверджує, що український літак Boeing 737-800 МАУ могла збити іранська ракета, однак зауважив, що «це цілком могло статися ненавмисно».

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що «Австралія отримала інформацію, аналогічну тій, про яку говорили і прем'єр-міністр Канади, і Сполучені Штати». Разом із тим він переконаний, що падіння українського Boeing 737 «не передбачає умисних дій» і закликав провести повне і прозоре розслідування.

Тим часом у Російській Федерації не бачили підстав звинувачувати Іран у катастрофі українського літака Boeing-737.

Позиція Ірану

Катастрофа сталася на тлі загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході та ракетних обстрілів сусіднього Іраку. За кілька годин до трагедії Іран випустив по військових базах США понад два десятки балістичних ракет.

Спершу Іран намагався зняти із себе звинувачення в теракті. Так, глава Центру зв'язку та інформації Міністерства автомобільних доріг і міського розвитку Ірану Касим Біхі назвав причиною катастрофи – загоряння двигуна.

Організація цивільної авіації Ірану також заявляла, що лайнер перед катастрофою зробив розворот і повертався в аеропорт. «Траєкторія літака, який спочатку прямував на захід з аеропорту, свідчить про те, що після появи технічної проблеми він розвернувся», – стверджується у звіті. Водночас там само вказано, що жодних повідомлень про незвичайні обставини польоту екіпаж літака не відправляв.

Однак вже 11 січня Іранська військово-політична формація Корпус вартових ісламської революції взяв на себе повну відповідальність за катастрофу українського літака.

Хід розслідування

Наприкінці лютого 2021 року Тегеран оголосив про завершення розслідування загибелі українського літака. Іранське слідство звинувачує 10 осіб у причетності до катастрофи МАУ, серед них – вищі військові командири. Під вартою перебуває одна особа.

Відразу Міністр закордонних справ Канади Марк Гарно розкритикував фінальний звіт Ірану. «Звіт не відповідає на дуже важливі питання про те, що дійсно сталося. Він здається неповним і не містить надійних фактів або доказів... Ми глибоко стурбовані через нестачу переконливої інформації і доказів, незважаючи на публікацію цього звіту», – написав Гарно у Twitter.

У травні 2021 року Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по літаку авіакомпанії МАУ незабаром після зльоту зі столиці Ірану Тегерану 8 січня 2020 року були умисними. Базуючись на доказах, наданих позивачами, суддя Едвард Белобаба допустив, що збиття Іраном літака рейсу 752 було актом тероризму.

Вже у квітні 2023 року в Ірані 10 військовослужбовців сил протиповітряної оборони країни були засуджені до тюремного ув'язнення за участь у збитті українського пасажирського літака. Військовослужбовці отримали тюремні терміни від одного до 13 років. Зазначається, що вироки було винесено після 20 судових слухань і детального розслідування протягом трьох років. ПРоте рік тому стало відомо, що Іран приховує імена засуджених.

МЗС повідомляє, що рік тому Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу PS752 в складі України, Канади, Швеції та Сполученого Королівства ініціювала провадження в рамках Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) проти Ірану через порушення ним Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року (Чиказької конвенції).

Це провадження триває, а наступні кроки Координаційної групи з притягнення Ірану до відповідальності будуть зроблені у найближчі місяці.

«Сьогодні Іран продовжує підтверджувати свій статус вбивці, надаючи військову та політичну підтримку Російській Федерації в її збройній агресії проти України, а поглиблена співпраця режимів в Москві та Тегерані становить безпосередню загрозу для Європи та Близького Сходу. Безкарність за минулі злочини спонукає Іран та Росію до нових і нових порушень міжнародного права», – наголосили в МЗС.

Нагадаємо, Ісламська Республіка Іран з самого початку розслідування авіакатастрофи тримала імена обвинувачених засекреченими. Десять іранських військовослужбовців було засуджено минулого року за збиття українського літака, проте їх імена офіційно досі не названі. Про це у коментарі Укрінформу повідомив тимчасовий повірений у справах України в Ісламській Республіці Іран Євген Кравченко.