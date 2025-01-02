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Дослідники знайшли спосіб допомогти курцям кинути палити

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Застосунок для смартгодинника може допомогти позбутися куріння
фото: Depositphotos

Вчені розробили додаток, який допоможе кинути курити

Дослідники з Бристольського університету, Велика Британія, заявляють, що новий застосунок для смартгодинників може зробити процес відмови від куріння простішим. Вони розробили інноваційну програму з використанням датчика руху, який здатний розпізнавати характерні рухи рук під час куріння. Про це повідомляє The Guardian

Зазначається, що додаток відстежує рухи користувача та попереджає, коли виникає спокуса запалити сигарету. Це особливо корисно для тих, хто хоче позбутися нікотинової залежності.

Якщо система виявляє рухи, пов'язані з курінням, на екрані годинника з'являється сповіщення, а пристрій посилає вібрацію та текстове повідомлення з підтримкою в боротьбі з курінням.

«Ми прагнули використати новітні підходи в розробці втручань, які допоможуть кинути курити, і втілити їх у зручному носінні з мінімальним навантаженням для користувача і максимальним залученням до зміни поведінки. І таким чином змінити життя людей на краще», – розповів Кріс Стоун з дослідницької групи тютюну та алкоголю Бристольського університету.

У дослідженні взяли участь 18 осіб віком від 18 до 70 років, які хотіли кинути курити. Вони щодня викурювали понад 10 сигарет і носили годинник на тій руці, якою зазвичай курили.

Протягом двох тижнів учасники користувалися смартгодинником із цим додатком і після цього заповнили анкету з 27 запитаннями. Більшість респондентів (66%) оцінили ідею носіння смартгодинника з функцією відстеження рухів позитивно, а 61% визнали, що отримані сповіщення були корисними.

Позитивні відгуки свідчать про те, що застосунок підвищив обізнаність учасників щодо їхнього куріння, допоміг підтримати гарний настрій і мотивацію після відмови від куріння, а також сприяв зменшенню кількості викурених цигарок.

Проте дослідники також отримали негативні коментарі, серед яких було зазначено про втрату ефективності повторних сповіщень, затримки їхнього відображення, а також недостатню різноманітність і «розпливчастість» деяких повідомлень.

Дослідники планують провести більш тривале дослідження, яке дозволить випробувати більше різноманітних типів сповіщень.

Нагадаємо, що пачка із 20 цигарок забирає майже сім годин життя. Про це повідомила британська газета The Guardian із посиланням на дослідження Університетського коледжу Лондона. За даними видання, одна цигарка позбавляє людину 20 хвилин життя.

До слова, куріння вейпу притупляє мозок студентів. Про це йдеться у новому дослідженні науковців, пише Medical Xpress.

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Теги: здоров'я тютюнові вироби вчені

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