Науковці Британії забили на сполох через нову загрозу

Nature: підвищення середньої температури на 1,5°C є тривожним знаком

Підвищення середньої температури на 1,5 градуса Цельсія у 2024 році є тривожним сигналом для всього світу, заявив вчений Ексетерського університету Англії Гейл Уайтмен. Проте, зазначив він, навряд чи суспільство через це піде на якісь дії, пише журнал Nature.

«Ми наближаємося до кінця того, що вважали зоною безпеки для людства», – вважає експерт. Уайтмен пояснив, що зараз люди можуть впасти у небезпечну стадію самозаспокоєності.

Оголошення спільно зробили кілька міжнародних організацій, які незалежно відстежують глобальну температуру. Незважаючи на те, що кожна група розрахувала дещо іншу цифру, середні дані демонструють, що минулого року температура Землі досягла 1,55°C вище середнього значення за 1850-1900 років, який вважається «доіндустріальним» періодом до того, як суттєво збільшилась кількість парникових газів у атмосфері.

Несподівано цифра 2024 року також показує статистично значуще зростання порівняно з показником 2023 року, коли були встановлені теплові рекорди. «Кліматологи досліджують, чи є дворічний стрибок температури сплеском і чи він означає зміну кліматичної системи Землі, що означає прискорення глобального потепління», – йдеться у статті.

«Ми все ще живемо у світі з температурою повітря вище на 1,3°C», – каже головний науковий співробітник Nature Conservancy Кетрін Хейго. Більшість тепла, що виробляється парниковими газами, поглинається океанами, сушею та льодом Землі, додає вона. Коли десятирічна середня температура повітря стане більшою на 1,5 °C, планета накопичить ще більше тепла, що ще більше посилить бурхливі шторми та пожежі, пошкодження екосистеми та підвищення рівня моря.

Нагадаємо, у Києві 2024 рік став найтеплішим за весь час проведення спостережень. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. Середньорічна температура 2024 року у столиці України склала +11,4 °С, що на 2,4 °С вище кліматичної норми.