«Нас не обдуриш»: Ізраїль скептично ставиться до нових лідерів Сирії

На початку грудня Хаят Тахрір аш-Шам (ХТШ) разом з іншими угрупованнями повалило режим сирійського диктатора Башара Асада, її лідер Ахмам Аль-Шараа став фактичним очільником країни

Звʼязок з новою владою Сирії Ізраїль підтримує лише через США

Нові лідери Сирії є «вовками в овечій шкурі», які намагаються переконати світ, що вони не радикальні ісламісти. Проте ізраїльський уряд не можна ввести в оману, про це заявила заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскел в інтервʼю для Bloomberg.

«Нас не обдуриш багатьма розмовами та інтерв’ю тих повстанських груп, які насправді є терористичними групами... Ми добре розуміємо, що вони говорять. Річ у тому, що ми будемо дивитися на їхні дії, і від цього залежатиме наша реакція», – заявила дипломатка.

На початку грудня Хаят Тахрір аш-Шам (ХТШ) разом з іншими угрупованнями повалило режим сирійського диктатора Башара Асада, її лідер Ахмам Аль-Шараа став фактичним очільником країни. ХТШ раніше було філією Аль-Каїди, угруповання визнали терористичним у США та інших країнах, хоча Вашингтон нещодавно вів прямі переговори з ним.

За словами Хаскель, Ізраїль стурбований правами меншин у Сирії. Також дипломатка розповіла, що звʼязок з новою владою Сирії Ізраїль підтримує лише через США. Вона додала, що її країна глибоко стурбована діями Туреччини проти курдів, які в останні роки воювали проти «Ісламської держави» в Сирії.

Нагадаємо, нещодавно ізраїльські військові завдали масштабного удар по російських цілях у сирійському регіоні Тартус, що на узбережжі Середземного моря. Про це повідомляє The Times of Israel.

Повідомляється, що обстріли були спрямовані на низку об'єктів, зокрема системи протиповітряної оборони та склади з ракетами класу «земля-земля».

Раніше міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що його країна повністю знищила військово-морський флот Сирії.

Як відомо, ізраїльська армія вперше за понад півстоліття перетнула кордон Сирії за межами Голанських висот. ЦАХАЛ взяв під контроль вершину гори Хермон на сирійській стороні кордону. Ймовірно, ізраїльтяни також висунули ще кілька місць, важливих контролю над цим районом. Розгортання наземних військ Ізраїлю за межами демілітаризованої зони в Сирії знаменує значний зсув у політиці Тель-Авіва.