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Українці зможуть спостерігати унікальне явище – парад семи планет

Ірина Бура
glavcom.ua
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Українці зможуть спостерігати унікальне явище – парад семи планет
Завершиться парад планет 12 березня, коли Сатурн зануриться в сонячне сяйво
фото: Getty Images

Парад планет триватиме протягом усього січня і навіть лютого, але найкращі умови для спостережень будуть у березні

З 21 січня українці зможуть спостерігати унікальне астрономічне явище – парад планет. У небі одночасно будуть видимі Марс, Юпітер, Уран, Венера, Нептун та Сатурн, а пізніше до параду приєднається і Меркурій. Про це пише Live Science.

Зазначається, що 21 січня є сприятливою датою для спостережень, оскільки Місяць підніметься лише близько опівночі, забезпечуючи темне небо для яскравих планет. Уран і Нептун, хоча й не видимі неозброєним оком, можна розгледіти за допомогою телескопа.

У західній частині неба Венера і Сатурн будуть перебувати близько одна до одної, ще зберігаючи ефект від їхнього тісного зближення 18 січня. У південній частині сяятиме Юпітер, а на сході – Марс. Уран буде праворуч від Юпітера, а Нептун буде прямо над Венерою. Однак, щоб побачити Уран і Нептун, знадобиться потужний телескоп.

Парад планет триватиме протягом усього січня і навіть лютого, але найкращі умови для спостережень будуть у березні, коли до параду приєднається Меркурій. Зокрема, у перший тиждень березня на небі можна буде побачити ще й тонкий серп Місяця поруч із Меркурієм, Сатурном і Венерою.

Завершиться парад планет 12 березня, коли Сатурн зануриться в сонячне сяйво. Наступний «повний парад», коли всі сім планет з’являться разом на нічному небі, відбудеться аж 8 лютого 2169 року.

Аби спостерігати таке рідкісне явище українські астрономи рекомендують вибрати місця, що знаходиться якнайдалі від міського освітлення та з відкритим горизонтом, щоб максимально насолодитися видовищем.

Нагадаємо, 28 серпня у небі можна було спостерігати парад планет, про це пише cnet.com. У ряд у небі вишикувалися Меркурій, Марс, Юпітер, Уран, Нептун, Сатурн і Місяць. Всі вони будуть знаходитися по одну сторону від Сонця в секторі, ймовірно, близько 160 градусів.

Окрім того, 12 січня в небі буде видно гігантський астероїд Алінда – він пролетить максимально близько до Землі за останні 100 років. Його можна буде побачити за допомогою бінокля чи невеликого телескопа. 

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Теги: українці парад Місяць космос

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