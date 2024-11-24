В Абу-Дабі знайдено тіло зниклого рабина Цві Когана

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю повідомив, що «вбивство Цві Когана є кримінальним антисемітським терористичним інцидентом»

Тіло рабина Цві Когана, який зник безвісти в Абу-Дабі, столиці Об’єднаних Арабських Еміратів, було знайдено. Про це повідомляє BBC.

«Розвідувальні та правоохоронні органи Об'єднаних арабських еміратів виявили тіло Цві Когана, зниклого безвісти 21 листопада. Ізраїльське представництво в Абу-Дабі від початку інциденту перебуває в контакті з родиною рабина і продовжує надавати їй підтримку. Сім'ю Цві в Ізраїлі повідомлено», – повідомило МЗС Ізраїля.

Також офіс прем'єр-міністра Ізраїлю повідомив, що «вбивство Цві Когана є кримінальним антисемітським терористичним інцидентом. Держава Ізраїль діятиме всіма своїми можливостями, щоб притягнути до відповідальності злочинців, винних у його смерті».

Рабин Коган, який є помічником головного рабина Об'єднаних Арабських Еміратів Леві Іцхака Духмана, зник в четвер, 21 листопада.

Розвідка наголошувала, що Рада національної безпеки Ізраїлю нещодавно випустила попередження 3-го рівня (помірний рівень) щодо подорожей до ОАЕ та рекомендувала ізраїльтянам уникати непотрібних поїздок і вжити додаткових заходів обережності, перебуваючи в регіоні.