На Обухівщині рятувальники витягли із річки тіло чоловіка

За допомогою човна та інструменту, тіло чоловіка було транспортовано на сушу

Наразі особа та обставини загибелі встановлюється правоохоронними органами

На Обухівщині рятувальники виявили в річці тіло чоловіка. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Київщини.

Як зазначається, до оперативно–диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення від працівників Національної поліції про виявлення тіла чоловіка у ріці та необхідність його вилучення з води.

На відповідні роботи виїхали рятувальники селища Козин. За допомогою човна та інструменту, тіло чоловіка було транспортовано на сушу. Наразі особа та обставини загибелі встановлюється правоохоронними органами.

Раніше повідомлялося, що у центрі Києва знайдено повішеним чоловіка у формі Glovo. Працівники поліції Києва повідомили, що подія трапилась у Голосіївському районі вранці 30 жовтня. Там додали, що тіло чоловіка доправили на судово-медичну експертизу, де буде зʼясовуватись причина смерті.

Нагадаємо, прикордонники поблизу кордону з Румунією виявили тіло чоловіка, який планував незаконно пробратися через кордон. Прикордонники припустили, що чоловік призивного віку намагався незаконно покинути територію України, щоб ухилитись від мобілізації. Дані уточнюються.