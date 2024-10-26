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День української писемності та мови. Могила Фаріон потонула у квітах

Надія Карбунар
glavcom.ua
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День української писемності та мови. Могила Фаріон потонула у квітах
Напередодні свята до могили Ірини Фаріон почали нести квіти
фото: glavcom.ua

Українці вшановують захисницю української мови, убиту в липні цього року

 

Мовознавиця Ірина Фаріон, котра була вбита у липні цього року, завжди була палкою поборницею української мови. Вона прагнула, аби українська домінувала у всіх сферах життя, була модною. «Говорити українською – це означає пануват», – казала Ірина Фаріон.

День української писемності та мови. Могила Фаріон потонула у квітах фото 1

Тим часом, 27 жовтня відзначатимуть День української писемності та мови. Напередодні свята до могили Ірини Фаріон почали нести квіти. Який вигляд має цими днями місце останнього спочинку мовознавиці, можна побачити на ексклюзивних фото «Главкома».

День української писемності та мови. Могила Фаріон потонула у квітах фото 2

Як повідомляв «Главком», 19 вересня у Львові відбулося судове засідання у справі про вбивство професорки Ірини Фаріон. Суддя лишив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві мовознавиці В'ячеславу Зінченку без змін. Він перебуватиме під вартою без можливості внесення застави до 17 листопада цього року.

Під час цього засідання прокурор повідомив, що станом на 19 вересня не знайдено знаряддя вбивства Ірини Фаріон. Окремо у цій справі проводиться низка експертиз, які можуть бути завершено у жовтні-листопаді 2024 року.

Крім цього, Галицький районний суд Львова продовжив термін досудового розслідування справи про вбивство Ірини Фаріон до 26 січня 2025 року.

Нагадаємо, що у вчинені резонансного вбивства підозрюється 18-річний хлопець із Дніпра В’ячеслав Зінченко. За версією поліції, ввечері 19 липня 2024 року, хлопець, перебуваючи у внутрішньому дворі будинку у Львові, здійснив постріл зі стрілецької зброї калібром 9х18 у голову громадської діячки Ірини Фаріон. У результаті потерпілій було спричинено багатоуламкове наскрізне проникаюче вогнепальне ураження головного мозку, забій мозку важкого ступеня та кому. Від цих важких травм мовознавиця померла у лікарні Святого Пантелеймона о 23:20 год 19 липня.

Кваліфікація злочину – ч.1 статті 115 Кримінального кодексу («Умисне вбивство»). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від семи до п’ятнадцяти років.

Що стосується підозрюваного Зінченка, то він перебуває під вартою з кінця липня. За рішенням львівських судів, мешканця Дніпра арештовано на два місяці (до 22 вересня) без визначення розміру застави.

В’ячеслав Зінченко не визнає вини в інкримінованому злочині.

Як стверджував його адвокат Ігор Сулима, у день вбивства Фаріон підозрюваний перебував у Львові, але не на місці злочину, як заявляє поліція. На уточнююче запитання журналістів, чи може він назвати точне місцеперебування свого клієнта, захисник відмовився.

Як відомо, Галицький районний суд Львова відмовив адвокату підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон у відкритті кримінального провадження проти доньки мовознавиці Софії Семчишин. 5 серпня захисник підозрюваного написав заяву про злочин до львівської поліції. У ній він зазначив, що 26 липня у перерві судового засідання, в якому обирали запобіжний захід, донька потерпілої Фаріон Софія Семчишин погрожувала вбивством його клієнту В’ячеславу Зінченку. Однак поліція відмовилася реагувати на заяву адвоката Зінченка і реєструвати провадження за статтею 129 Кримінального кодексу «Погроза вбивством».

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Теги: Ірина Фаріон Софія вбивство прокурор адвокат суддя розслідування поліція злочин квіти свята

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