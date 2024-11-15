Прикордонники розповіли, скільки людей загинули при спробах втекти з України

Найбільше випадків смертей траплялося на річкових ділянках

Прикордонники знайшли понад 40 тіл людей, які намагалися незаконно перетнути кордон. Подібні інциденти трапляються на різних ділянках кордону: як на річкових, так і у важкодоступних гірських місцевостях. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі «Ранок.Live».

За словами речника ДПСУ, найбільше випадків смертей траплялося на річкових ділянках.

Прикордонники знайшли понад 40 тіл людей, які намагалися незаконно перетнути кордон, — речник ДПСУ Андрій Демченко



📹Новини.Live pic.twitter.com/OEdI9itgGW — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 15, 2024

«Фактично, не оцінивши своїх сил, не оцінивши свого здоров'я, піддавшись спокусі Telegram-каналів та соціальних мереж, які обіцяють людям сприяння в незаконному перетині кордону, що така мандрівка буде легкою і вони безперешкодно зможуть перетнути кордон, натомість бачимо, що такі мандрівки можуть закінчуватися летально для людей», – зазначив Демченко.

Нагадаємо, прикордонники витягли з Тиси на Закарпатті п’ятьох чоловіків, яким переправники пообіцяли безперешкодний перетин кордону.

Раніше прикордонники розповіли, скільки разів їх намагалися підкупити за час великої війни.

Як повідомлялося, найбільша кількість скерованих до суду обвинувальних актів щодо учасників угруповань, які організовували незаконний перетин кордону, від початку 2024 року зафіксована в Одеській області.

До слова, за порушення правил перетину державного кордону Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) відключила від системи «Шлях» 223 перевізників, з них 202 ліцензіатів виключили за матеріалами Державної прикордонної служби.