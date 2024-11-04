В Уганді від удару блискавки загинуло 14 дітей

Інцидент стався у таборі Палабек у Ламво на північному сході країни

Удар блискавки стався, коли діти брали участь у церковній службі

Щонайменше 13 дітей та один дорослий загинули через удар блискавки у табір біженців в Уганді. Понад 30 людей отримали поранення. Про це пише ВВС із посиланням на місцеву поліцію. Згідно з даними, ще 34 особи отримали травми.

Кітуума Русоке, речник поліції Уганди, повідомив BBC, що вбитому дорослому був 21 рік, але точний вік загиблих дітей він не повідомив.

Інцидент стався у таборі Палабек у Ламво на північному сході країни. Нещодавно в цьому районі пройшли сильні дощі з громом і блискавками.

Інцидент трапився у місцевості, де перебувають понад 80 тис. біженців, переважно з Південного Судану. За даними джерела, блискавка вдарила церкву, де проходила служба.

Нагадаємо, у суботу, 26 жовтня, літак авіакомпанії Wizz Air, який здійснював рейс із грузинського міста Кутаїсі до Праги, повернувся в аеропорт після влучання блискавки. Блискавка двічі влучила у літак невдовзі після набору висоти. За словами очевидців, вони почули гучний шум за бортом.