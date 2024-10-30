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Померла акторка з серіалу «Друзі»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Причиною смерті Тері Гарр став розсіяний склероз, який їй діагностували ще у 2002 році
фото: AP

Артистці було 79 років

Пішла з життя американська акторка, співачка та танцівниця Тері Гарр, яка грала в серіалі «Друзі» та комедіях «Тутсі» і «Молодий Франкенштейн». Її смерть підтвердила публіцистка Гайді Шеффер, передає AP.

Тері Гарр не стало у вівторок, 29 жовтня. Артистка пішла з життя у віці 79 років в оточенні рідних та близьких.

Тері Гарр зіграла маму Фібі Буффе в серіалі «Друзі»
Тері Гарр зіграла маму Фібі Буффе в серіалі «Друзі»
фото: ua.kinorium.com

Причиною смерті Тері Гарр став розсіяний склероз, який їй діагностували ще у 2002 році. 2007 року артистка перенесла операцію через розрив аневризми судин головного мозку. Після проходження курсу лікування знаменитість змогла відновити мову та рухові навички. В останні роки життя стан здоров'я Гарр значно погіршився.

На смерть знаменитості відреагував сценарист і режисер Пол Фейг. «Тері була легендою. Така смішна, така красива, така добра. Я мав честь працювати з нею в 2006 році, і вона була всім, про що я мріяв. Справді одна з моїх комедійних героїнь. Я не міг любити її більше. Це така втрата», – написав ін у соцмережі X.

Також згадкою про покійну поділився і сценарист Сінко Пол: ««Розмова», «Молодий Франкенштейн», «О Боже!», «Близькі зустрічі», «Тутсі», «Позаробочий час» – стільки чудових виступів у багатьох чудових фільмах. Ніколи не була зіркою, але завжди сяяла. Вона зробила все, в чому була, кращим. RIP, Тері Гарр».

Відомо, що свій творчий шлях акторка розпочала далекого 1963 року. Спочатку вона з'являлася в епізодичних ролях. Однак згодом артистка зіграла у таких картинах, як «Розмова», «Молодий Франкенштейн», «Містер мама», «Висока мода», «Дурний і ще дурніше» та інших. Одну зі своїх найвагоміших ролей знаменитість виконала в комедії «Тутсі», за яку була номінована на «Оскар». Прихильники ситкому «Друзі» можуть пам'ятати Тері Гарр як маму Фібі Буффе.

Нагадаємо, зірка серіалу «Друзі» Метью Перрі помер у жовтні 2023 року. 54-річний актор був знайдений у гідромасажній ванні у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Судмедексперти назвали офіційну причину його смерті – гостра дія кетаміну. У крові Перрі виявили високий рівень кетаміну, яким лікують депресію та тривогу. Він має медичне та хірургічне застосування як анестетик, але також відомий як рекреаційний наркотик через його вплив на розум. 

Теги: смерть серіал акторка

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