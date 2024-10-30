Померла акторка з серіалу «Друзі»
Артистці було 79 років
Пішла з життя американська акторка, співачка та танцівниця Тері Гарр, яка грала в серіалі «Друзі» та комедіях «Тутсі» і «Молодий Франкенштейн». Її смерть підтвердила публіцистка Гайді Шеффер, передає AP.
Тері Гарр не стало у вівторок, 29 жовтня. Артистка пішла з життя у віці 79 років в оточенні рідних та близьких.
Причиною смерті Тері Гарр став розсіяний склероз, який їй діагностували ще у 2002 році. 2007 року артистка перенесла операцію через розрив аневризми судин головного мозку. Після проходження курсу лікування знаменитість змогла відновити мову та рухові навички. В останні роки життя стан здоров'я Гарр значно погіршився.
На смерть знаменитості відреагував сценарист і режисер Пол Фейг. «Тері була легендою. Така смішна, така красива, така добра. Я мав честь працювати з нею в 2006 році, і вона була всім, про що я мріяв. Справді одна з моїх комедійних героїнь. Я не міг любити її більше. Це така втрата», – написав ін у соцмережі X.
Також згадкою про покійну поділився і сценарист Сінко Пол: ««Розмова», «Молодий Франкенштейн», «О Боже!», «Близькі зустрічі», «Тутсі», «Позаробочий час» – стільки чудових виступів у багатьох чудових фільмах. Ніколи не була зіркою, але завжди сяяла. Вона зробила все, в чому була, кращим. RIP, Тері Гарр».
Відомо, що свій творчий шлях акторка розпочала далекого 1963 року. Спочатку вона з'являлася в епізодичних ролях. Однак згодом артистка зіграла у таких картинах, як «Розмова», «Молодий Франкенштейн», «Містер мама», «Висока мода», «Дурний і ще дурніше» та інших. Одну зі своїх найвагоміших ролей знаменитість виконала в комедії «Тутсі», за яку була номінована на «Оскар». Прихильники ситкому «Друзі» можуть пам'ятати Тері Гарр як маму Фібі Буффе.
Нагадаємо, зірка серіалу «Друзі» Метью Перрі помер у жовтні 2023 року. 54-річний актор був знайдений у гідромасажній ванні у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Судмедексперти назвали офіційну причину його смерті – гостра дія кетаміну. У крові Перрі виявили високий рівень кетаміну, яким лікують депресію та тривогу. Він має медичне та хірургічне застосування як анестетик, але також відомий як рекреаційний наркотик через його вплив на розум.
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