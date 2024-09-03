Останній раз Головний рабин України спілкувався з сином 17 липня, а вже 24 липня під час бою він пропав безвісти. Його дружина отримала офіційний документ

Захищаючи Україну, на війні загинув прийомний син Головного рабина України Моше Реувена Асмана. Про це рабин повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«У 2002 році ми з дружиною всиновили 11-річного хлопчика, який залишився сиротою. Його звали Антон Самборський, але ми дали йому єврейське ім'я Мататьягу (Мотя) на честь героїчного лідера повстання Маккавеїв проти імперії загарбників понад 2200 років тому – події, які лягли в основу свята Хануки», – зазначив він.

Рабин повідомив, що прийомний син жив у його родині близько 10 років, а коли став дорослим, вирішив жити самостійно.

«Мотя одружився, і в травні цього року у нього народилася донька. Але через тиждень після народження дитини Мотю призвали до армії. Після швидкого курсу молодого бійця його одразу направили на передову», – додав він.

Xерез тиждень після народження дитини сина головного рабина Мотю призвали до армії. Після швидкого курсу молодого бійця його одразу направили на передову фото: Головний Рабин України, Facebook

Останній раз Головний рабин України спілкувався з сином 17 липня. А вже 24 липня під час бою він пропав безвісти. Його дружина отримала офіційний документ.

«У цей День Пам'яті загиблих захисників України, я молюсь за всіх героїв, які віддали своє життя за свободу своєї країни. Їхня мужність і самопожертва ніколи не будуть забуті. Вічна слава Героям, які захищали свою Батьківщину!», – написав Моше Реувен Асман.

Нагадаємо, 28 серпня, стало відомо про трагічну смерть військовослужбовиці та активістки Наталі Кузнєцової з позивним Іранка, яка втратила чоловіка під Бахмутом.