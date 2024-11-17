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Хезболла розглядає варіант припинення вогню за проєктом США та Ізраїлю

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Хезболла розглядає варіант припинення вогню за проєктом США та Ізраїлю
«Хезболла» розглядає можливість припинення вогню
фото з відкритих джерел

Представники ісламського угруповання все частіше докладають зусиль до вирішення конфлікту дипломатично

Ліванське ісламське угруповання «Хезболла» розглядає пропозицію США та Ізраїлю щодо припинення вогню. Це свідчить про активізацію дипломатичних зусиль для завершення конфлікту в цьому регіоні Близького Сходу. Про це повідомляє CNN.

Чиновник, обізнаний із перебігом переговорів, зазначив, що ввечері у четвер, 14 листопада, посол США в Лівані Ліза Джонсон передала цю пропозицію уряду країни.

Влада висловлює «оптимізм» щодо того, що «Хезболла» погодиться на умови угоди, і очікує офіційної відповіді на останню пропозицію наступного понеділка.

«Дипломатичні зусилля зараз на піку активності», – повідомило джерело видання.

У суботу, 16 листопада, ввечері інше ліванське джерело розповіло CNN, що в Бейруті тривають масштабні дискусії серед політичних діячів щодо американської ініціативи.

Остання пропозиція, яку посол Джонсон озвучила спікеру парламенту Лівану Набіху Беррі, що має тісні зв’язки з «Хезболлою», є першою після переговорів про тимчасове припинення вогню, проведених наприкінці вересня. Ті зусилля були зірвані після того, як Ізраїль ліквідував лідера «Хезболли» Хасана Насраллу внаслідок потужного удару в південному передмісті Бейрута.

Двоє учасників переговорів розповіли CNN, що ключовою проблемою залишається питання, як змусити «Хезболлу» залишити південний Ліван, а також чи готові ліванські збройні сили взяти на себе активнішу роль у цій ситуації.

Перший ліванський посадовець повідомив, що американсько-ізраїльська пропозиція спрямована на встановлення 60-денного припинення бойових дій, яке розглядається як основа для тривалого перемир’я. За його словами, терміни відповідають положенням Резолюції ООН 1701, яка завершила лівансько-ізраїльську війну у 2006 році. Згідно з цією резолюцією, єдиними збройними формуваннями на південь від ліванської річки Літані мають бути ліванська армія та миротворчі сили ООН.

Пропозиція також передбачає відведення ізраїльських сухопутних військ, які діють на півдні Лівану з кінця вересня, за міжнародно визнаний кордон між двома країнами.

«Основна увага приділяється механізму імплементації та ролі ліванських збройних сил у виконанні Резолюції 1701 на південь від річки Літані», – зазначив чиновник, додавши, що у пропозиції також ідеться про боротьбу з контрабандними маршрутами через міжнародні кордони країни.

До слова, у суботу ввечері, 16 листопада, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснила четверту серію ударів по командних центрах «Хезболли» в районі Дахія, який є важливим оплотом терористів у Бейруті. Про це повідомив Telegram-канал ЦАХАЛ.

Нагадаємо, раніше ізраїльські воїни знищили Мустафу Ахмада Шахаді. Він був заступником командувача елітного підрозділу «Радван».

Нагадаємо, новим лідером «Хезболли» став Наїм Кассем. Він був заступником колишнього лідера угруповання Хасана Насралли, ліквідованого Ізраїлем трохи більше ніж місяць тому. Про це повідомляє Reuters з посиланням на письмову заяву угруповання.

27 вересня Ізраїль провів масований авіаудар по штаб-квартирі «Хезболли» в Бейруті. В результаті чого загинув лідер організації Хасан Насралла.

Теги: Ізраїль армія чиновник посол Telegram кордон Ліван авіаудар США

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