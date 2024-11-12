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Чому росіяни вбивають українських військовополонених? Пояснення Лубінця

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Чому росіяни вбивають українських військовополонених? Пояснення Лубінця
За словами омбудсмена, РФ намагається залякати своїх солдатів, аби вони не здавалися в полон. Окупантів переконують, що українці стратять їх
фото: Дмитро Лубінець, Facebook

Лубінець: «Росіяни чхати хотіли на міжнародне гуманітарне право, на Женевські конвенції…»

Росія вбиває українських військовополонених для залякування власних солдатів і для того, аби продемонструвати зневагу до міжнародного гуманітарного права Про це Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець сказав у коментарі «Радіо Свобода».

За його словами, РФ намагається залякати своїх солдатів, аби вони не здавалися в полон. Окупантів переконують, що українці стратять їх.

Також, на думку омбудсмена, російська сторона намагається продемонструвати неефективність нинішньої системи міжнародного гуманітарного права.

«Вони чхати хотіли на міжнародне гуманітарне право, на Женевські конвенції… Росіяни зараз взяли тактику руйнування чинної міжнародної системи міжнародного гуманітарного права, показуючи, що вона не існує. Її треба міняти, і під час цих змін напевно, що вони будуть просувати свої власні інтереси. Наприклад, збільшення кількості країн постійних членів Ради безпеки ООН з-поміж тих країн, які підтримують Російську Федерацію. І це є дуже небезпечним для нас усіх», – заявив Лубінець.

Нагадаємо, у соцмережах з’явилося відео з розстрілом двох військовополонених українців у Курській області. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Омбудсмен наголосив, що військовополонені завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насильства. Натомість Росія вкотре вчинила воєнний злочин, що є серйозним порушенням Женевської конвенції та міжнародного гуманітарного права.

Загалом, правоохоронці розслідують 49 кримінальних справ щодо вбивств 124 українських військовополонених на полі бою.

Як відомо, на Донеччині окупанти вбили шістьох полонених бійців Збройних сил України. Раніше стало відомо, що росіяни розстріляли полонених нацгвардійців біля Селидового.

Крім того, на Бахмутському напрямку російські загарбники розстріляли, імовірно, пораненого військовослужбовця Збройних сил України, який потрапив до них у полон, правоохоронці почали розслідування.

Також 18 жовтня на Донеччині поблизу Селидового російські війська вчинили черговий воєнний злочин. Окупанти розстріляли двох полонених українських бійців. 

До слова, Росія часто повертає рідним розчленовані тіла українських полонених, аби, ймовірно, приховати сліди тортур.

Теги: полон українці росіяни Лубінець війна вбивство

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