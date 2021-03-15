Китай спростить правила в’їзду в країну для іноземців, які щепилися його вакциною

Іноземці та члени їхніх сімей, які планують відвідати материковий Китай, повинні будуть надати тільки той пакет документів, який був потрібний до пандемії

Китай спростить правила в'їзду на свою територію для частини іноземців, які щепилися його вакциною проти коронавірусу.

Про це йдеться у повідомленні на сайті офісу уповноваженого Міністерства закордонних справ Китаю у Гонконзі.

Такі нововведення запрацюють уже з 15 березня.

Послаблення стосуватимуться переважно тих, кому раніше й так був дозволений в'їзд до материкового Китаю (зокрема іноземних працівникам і членам їхніх сімей, а також власникам карти для ділових поїздок АТЕС).

Тепер в'їзд за умови вакцинації дозволятимуть і родичам громадян або резидентів Китаю, якщо метою їхнього візиту є догляд за старенькими чи тяжкохворими або відвідування похорон.

Відповідно до нових правил, іноземці та члени їхніх сімей, які планують відвідати материковий Китай, повинні будуть надати тільки той пакет документів, який був потрібний до пандемії. Ці послаблення стосуються лише тих, хто отримав дві дози вакцини, виробленої в Китаї, або одну дозу, але не пізніше, ніж за 14 днів до подачі заяви.

З собою потрібно мати сертифікат про вакцинацію, а от пред'являти негативний тест на коронавірус і заповнювати декларацію при в’їзді в країну не вимагатимуть.

Досі іноземці, яким дозволений в’їзд в Китай, повинні перед посадкою в літак пред’являти негативний тест на коронавірус, а також тест на антитіла IgM. Після прибуття в країну вони мусять пройти медичне обстеження, а потім ще 14-денний карантин.

Нагадаємо, 10 березня в Україні зареєстрували вакцину проти коронавірусу CoronaVac від китайської компанії Sinovac. Українська фармацевтична компанія «Лекхім», яка має постачати цю вакцину в Україну, заявляла, що постачання перших доз має відбутися до 15 березня. Хоча за умовами договору перше постачання у 700 тисяч доз мало відбутися до 7 березня.