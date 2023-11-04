У Ізраїлі протестувальники оточили будинок Нетаньягу: вимагають відставку прем'єра

Сотні людей прорвалися до резиденції Нетаньягу в Єрусалимі

У суботу, 4 листопада, протестувальники зібралися біля резиденції прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, закликаючи його піти у відставку. Про це пише Reuters.

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Сотні людей прорвалися через поліцейські бар'єри навколо резиденції Нетаньягу в Єрусалимі.

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Протестувальники закликали прем’єр-міністра країни піти у відставку фото: Reuters

Махаючи ізраїльськими прапорами, люди вигукували «До в'язниці зараз!» та закликали прем’єр-міністра країни піти у відставку.

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За даними Reuters в країні було проведе опитування, яке показало, що понад три чверті ізраїльтян вважають, що Нетаньягу повинен піти з посади.

Зазначається, що наразі Нетаньягу не взяв особисту відповідальність за невдачі, що призвели до несподіваної атаки ХАМАСу, який напав на Ізраїль 7 жовтня, вбивши понад 1400 людей та взявши в заручники принаймні 240 осіб.

У країні зросла громадська злість. Родичі тих, кого тримають як заручників в Газі, сурово критикували уряд та закликали повернути їхніх близьких додому.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звернувся до громадян Ізраїлю і заявив, що «попереду довга та важка війна».

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Раніше Нетаньягу закликав ізраїльтян виїхати з Північного Кавказу.