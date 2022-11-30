В Афганістані пролунав вибух у школі: 10 загиблих

Вибух стався під час молитви в місті Айбак

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за атаку

Щонайменше десять людей загинули в результаті вибуху в релігійній афганській школі в середу, 30 листопада. Про це повідомляє BBC.

Місцевий лікар заявив, що серед загиблих більшість є учнями закладу.

За словами речника МВС руху «Талібан», також відомо про багато постраждалих.

Сам вибух стався під час молитви в місті Айбак, що в північній провінції Саманган. Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за атаку.

Зазначається, що в Афганістані сталися десятки вибухів з моменту захоплення влади Талібаном минулого року. За більшість з них взяло відповідальність місцеве крило терористичного угрупування «Ісламської держави».

Крім того, біля посольства України в Мадриді (Іспанія) сьогодні, 30 листопада, пролунав вибух.