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В Афганістані пролунав вибух у школі: 10 загиблих

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
В Афганістані пролунав вибух у школі: 10 загиблих
Вибух стався під час молитви в місті Айбак 
фото з відкритих джерел

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за атаку 

Щонайменше десять людей загинули в результаті вибуху в релігійній афганській школі в середу, 30 листопада. Про це повідомляє BBC.

Місцевий лікар заявив, що серед загиблих більшість є учнями закладу.

За словами речника МВС руху «Талібан», також відомо про багато постраждалих. 

Сам вибух стався під час молитви в місті Айбак, що в північній провінції Саманган. Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за атаку.

Зазначається, що в Афганістані сталися десятки вибухів з моменту захоплення влади Талібаном минулого року. За більшість з них взяло відповідальність місцеве крило терористичного угрупування «Ісламської держави». 

Крім того, біля посольства України в Мадриді (Іспанія) сьогодні, 30 листопада, пролунав вибух. 

Теги: вибух лікар Талібан Афганістан

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