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«Вагнер» вербує вояків з Афганістану на війну в Україні – Foreign Policy

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Вагнер» вербує вояків з Афганістану на війну в Україні – Foreign Policy
Іран допомагає росіянам здійснювати процес, країни-агресорки діють потайки 
фото з відкритих джерел

РФ та Іран вербують на війну з Україною колишніх афганських командос 

Росія вербує на війну проти України членів елітного корпусу командос Національної армії Афганістану, які залишилися в країні, коли країна впала перед талібами минулого року. Про це повідомляє Foreign Policy із посиланням на численні джерела в афганських збройних силах і службах безпеки.

Досвідчена легка піхота майже 20 років боролася пліч-о-пліч з американськими та іншими союзними спецпідрозділами проти «Талібану». Росія розуміє, що ці бійці можуть відіграти вирішальну роль у досягненні Росією своїх цілей на полі бою в Україні.

За оцінками видання, в Афганістані чи сусідніх країнах залишилося від 20 тис. до 30 тис. афганських добровольців-командос. Після приходу до влади талібів було евакуйовано лише кілька сотень старших офіцерів. 

США витратили майже $90 млрд на створення та навчання афганських командос. Як зазначає FP, ці сили загалом були некомпетентними та передали країну талібам за лічені тижні, але завжди мали велику повагу, адже були вихованцями морських котиків США та британської спеціальної авіаційної служби.

Афганські командос все ще чекають евакуації в США та Велику Британію, але водночас вони залишаються легкою здобиччю для російських вербувальників. Один з колишніх високопоставлених працівників афганської служби безпеки на умовах анонімності наголосив, що інтеграція командос до російських збройних сил «змінить правила гри» на полі бою в Україні. 

Ексофіцер афганських спецпризначенців заявив, що за вербуванням афганських спецпризначенців, ймовірно, стоїть ПВК «Вагнера».

«Їх краще використовувати західним союзникам, щоб вони воювали на боці українців. Вони не хочуть воювати за росіян, бо росіяни – вороги. Але що ще їм робити?» – заявив він. 

Кілька колишніх командос розповіли, що їх намагалися вербувати через WhatsApp та Signal. Пропозицію росіян можуть прийняти до 10 тис. екскомандос. 

До вербування причетний й Іран. За свідченнями колишнього капітана командос, він особисто допоміг кільком колишнім колегам зв'язатися з військкоматом у Тегерані. За його словами, рекрутів переправляли з Афганістану до Ірану, а потім до Росії.

«Коли вони приймають пропозицію Росії, телефони спецпризначенців відключаються. Вони діють дуже потайки», – сказав колишній капітан. 

Нагадаємо, Росія вербує на Близькому Сході бойовиків на війну в Україну.

Крім того, РФ вербує на війну засуджених. 

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Теги: росія навчання ПВК Вагнера правила росіяни

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