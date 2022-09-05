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Вибух біля посольства РФ у Афганістані: Москва повідомила про жертви

Надія Клочко
glavcom.ua
Вибух біля посольства РФ у Афганістані: Москва повідомила про жертви
Вибух біля російського посольства у Кабулі прогримів вранці 5 вересня
фото: alarabiya.net

Москва прокоментувала вибух поблизу посольства Росії у Кабулі

Внаслідок вибуху в районі посольства Росії в Кабулі загинули двоє співробітників російської дипмісії. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ Росії.

«5 вересня о 10.50 за кабульським часом у безпосередній близькості від входу до консульського відділу посольства Росії в Кабулі невідомий бойовик привів у дію вибуховий пристрій. Внаслідок атаки загинули двоє співробітників дипмісії, серед афганських громадян теж є постраждалі», – повідомили у російському дипломатичному відомстві.

У МЗС Росії також зазначили, що посольство країни «перебуває у тісному контакті зі службами безпеки Афганістану, які проводять розслідування».

Тим часом рух «Талібан», який контролює Афганістан, заявив, що терорист-смертник хотів підірвати себе в натовпі. Однак він нібито не дійшов до своєї цілі, і силовики відкрили вогонь у нього вогонь, коли той був поблизу російського посольства, внаслідок чого і стався вибух.

Афганська поліція повідомляє, що внаслідок вибуху отримали поранення десять жителів Кабула.

Наразі жодна з терористичних груп, що діють у країні, не взяла на себе відповідальність за цю атаку.

Нагадаємо, сьогодні, 5 вересня, у Афганістані поблизу посольства Росії прогримів вибух. Терорист-смертник підірвав вибухівку біля воріт будівлі.

Як відомо, у серпні-вересні 2021 року бойовики «Талібану» після виведення військ США та НАТО з Афганістану у найкоротші терміни захопили у серпні практично без бою майже всі провінції країни. 

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Теги: Афганістан теракт росія вибух

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