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В Афганістані знайдено можливо найстаршого чоловіка у світі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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В Афганістані знайдено можливо найстаршого чоловіка у світі
Афганець стверджує, що йому 140 років
фото із відкритих джерел

Родина довгожителя налічує понад 100 осіб

В афганській провінції Хост живе довгожитель на ім'я Акель Назір, вік якого, імовірно, становить 140 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Tolo news.

Родина чоловіка домагається підтвердження віку офіційними документами. Він може виявитися найстарішою людиною у світі.

Назір розповів Tolo news, що добре пам'ятає час правління короля Афганістану Аманулли Хана (1919-1929) і святкування першого Дня незалежності Афганістану від Великої Британії (19 серпня 1919 року). За його словами, тоді йому було трохи більше ніж 30 років.

«Я був у палаці з королем Амануллою Ханом. Всі були щасливі і дякували королю Аманулу Хану за те, що він прогнав британців», – сказав Назір.

Родина чоловіка налічує понад 100 осіб. Його онуки, одному з яких 50 років, вже також мають своїх онуків. 

Перевіркою та підтвердженням віку Назіра займеться спеціальна технічна група, заявив речник губернатора Хоста Мустагфар Гурбаз. Якщо вік підтвердять, чоловік отримає спеціальну медичну допомогу, також влада докладе зусиль, щоб зареєструвати його ім'я у світових книгах рекордів.

Зараз найстарішою з усіх людей, які коли-небудь жили, вважають француженку Жанну Кальман. Вона померла в 1997 році, проживши 122 роки і 164 дні.

Нагадаємо, у січні цього року у Японії померла жінка, яка була визнана Книгою рекордів Гіннесса найстарішою людиною, яка живе у світі. 

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Теги: Афганістан онуки довголіття

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