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Шоколад і не тільки: 111-річна британка розкрила секрети довголіття

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Гільда ​​Лак святкує свій день народження
фото: mirror.co.uk

Жінка, народжена ще до Першої світової війни, розкрила секрети свого довгого життя

111-річна британка Гільда ​​Лак розкрила секрет свого довголіття. Про це повідомляє «Главком» із посиланням The Mirror.

Жителька Великої Британії народилася 1914 року у графстві Кент. Після початку Першої світової війни родина Лак переїхала до Шотландії, де батько працював на верфі. Під час Другої світової Гільда ​​працювала зварювальницею на верфі у місті Чатем. Там вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, – виробником котлів. Вони переїхали до міста Рейнхем та стали батьками двох синів.

Гільда із чоловіком мають двох синів
Гільда із чоловіком мають двох синів

Зараз Лак живе у тому ж будинку, де проживала з чоловіком. Незважаючи на вік, жінка цілком самостійна.  Її зять Роббі, який живе неподалік, і син Ронні, який живе у місті Вітстаблі, регулярно відвідують її. У неї також є давні сусіди, які піклуються про неї.

Причинами свого довголіття Гільда ​​назвала любов до шоколаду та читання любовних романів. Крім того, довгожителька ніколи не курила та не вживала алкоголь.

Як пише видання, Лак знаходиться на шостому місці в рейтингу літніх жителів Великої Британії. Перше місце займає Етель Мей Кейтерем, якій у серпні 2024 року виповнилося 115 років.

Нагадаємо, міжнародна група вчених з'ясувала, які показники здоров'я можуть допомогти нам досягти сторічного віку. Дослідження показали, що низький рівень глюкози, креатиніну та сечової кислоти у зрілому віці суттєво збільшує шанси дожити до ста років. 

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Теги: соціум Велика Британія довголіття жінка

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