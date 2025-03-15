Шоколад і не тільки: 111-річна британка розкрила секрети довголіття
Жінка, народжена ще до Першої світової війни, розкрила секрети свого довгого життя
111-річна британка Гільда Лак розкрила секрет свого довголіття. Про це повідомляє «Главком» із посиланням The Mirror.
Жителька Великої Британії народилася 1914 року у графстві Кент. Після початку Першої світової війни родина Лак переїхала до Шотландії, де батько працював на верфі. Під час Другої світової Гільда працювала зварювальницею на верфі у місті Чатем. Там вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, – виробником котлів. Вони переїхали до міста Рейнхем та стали батьками двох синів.
Зараз Лак живе у тому ж будинку, де проживала з чоловіком. Незважаючи на вік, жінка цілком самостійна. Її зять Роббі, який живе неподалік, і син Ронні, який живе у місті Вітстаблі, регулярно відвідують її. У неї також є давні сусіди, які піклуються про неї.
Причинами свого довголіття Гільда назвала любов до шоколаду та читання любовних романів. Крім того, довгожителька ніколи не курила та не вживала алкоголь.
Як пише видання, Лак знаходиться на шостому місці в рейтингу літніх жителів Великої Британії. Перше місце займає Етель Мей Кейтерем, якій у серпні 2024 року виповнилося 115 років.
Нагадаємо, міжнародна група вчених з'ясувала, які показники здоров'я можуть допомогти нам досягти сторічного віку. Дослідження показали, що низький рівень глюкози, креатиніну та сечової кислоти у зрілому віці суттєво збільшує шанси дожити до ста років.
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