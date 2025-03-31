Генпрокуратура РФ просить суд дозволити діяльність «Талібану»

У Росії «Талібан» визнаний терористичною організацією, а його діяльність заборонена

Генеральна прокуратура РФ звернулася до Верховного суду із проханням зупинити заборону діяльності терористичного руху «Талібан», який прийшов до влади в Афганістані 2021 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Адміністративну заяву генпрокурора Верховний суд Росії розгляне 17 квітня. Засідання відбудеться в закритому режимі.

Російська влада неодноразово за останні роки говорила про плани виключити «Талібан» зі списку терористичних організацій. Зокрема, у жовтні 2021 року – після відходу США з Афганістану і захоплення влади в країні талібами – глава Кремля Володимир Путін заявив, що Росія наближається до ухвалення рішення про виключення «Талібану» зі списку терористичних організацій, але зробити це насамперед має Рада безпеки ООН.

Нагадаємо, російська влада продовжує створювати правові підстави для вилучення «Талібану» та «Хаят Тахрір аль-Шам» з офіційного списку заборонених терористичних організацій.

Раніше до російської Державної думи внесли законопроєкт, який дозволить виключити радикальний ісламістський рух «Талібан» зі списку терористичних організацій. Згодом Держдума ухвалила закон, його підписав Путін.

Згідно з документом, заборону на діяльність організації, оголошеної в Росії терористичною, пропонують скасовувати за рішенням суду на підставі позову генпрокурора або його заступника. Для рішення суду мають бути «фактичні дані про те, що організація після занесення її до списку припинила здійснення діяльності, спрямованої на пропаганду, виправдання і підтримку тероризму».

До слова, Китай встановив дипломатичні стосунки з рухом «Талібан», який захопив владу у Афганістані і вважається на Заході терористичним.