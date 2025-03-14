Вчені з'ясували, що допомагає дожити до 100 років

Вчені виявили, що кров людей, які живуть після 90 років, має ключові відмінності

Низький рівень глюкози, креатиніну у зрілому віці суттєво збільшує шанси дожити до 100 років

Міжнародна група вчених з'ясувала, які показники здоров'я можуть допомогти нам досягти сторічного віку. Дослідження показали, що низький рівень глюкози, креатиніну та сечової кислоти у зрілому віці суттєво збільшує шанси дожити до ста років. Про це інформує «Главком» із посиланням на дослідження, опубліковане у журналі ScienceAlert.

Дослідження охопило дані про 44 тис. шведів віком від 64 до 99 років, які протягом 35 років перебували під наглядом. З цієї кількості 1224 особи (близько 2,7%) дожили до 100 років. Цікаво, що більшість довгожителів (85%) складали жінки.

Вчені проаналізували 12 біомаркерів, пов'язаних із запаленням, обміном речовин, функцією печінки та нирок, а також станом харчування та анемією. Серед них – рівні глюкози, креатиніну, сечової кислоти, загального холестерину та інших показників.

З'ясувалося, що у людей, які дожили до 100 років, з 60 років спостерігалися стабільно низькі рівні глюкози, креатиніну та сечової кислоти. При цьому шанси стати сторічним знижувалися за високого рівня глюкози (понад 6.5 ммоль/л) та креатиніну (понад 125 мкмоль/л).

Найнижчі шанси на довголіття мали люди з високими показниками сечової кислоти – лише 1,5% з них дожили до 100 років, тоді як серед людей з низьким рівнем цього показника сторічного віку досягли 4%.

Автори дослідження наголошують, що, незважаючи на відносно невеликі відмінності у показниках, зв'язок між станом обміну речовин, харчуванням та довгожительством простежується явно. Хоча генетика та випадковість також відіграють роль, підтримання нормальних рівнів глюкози, сечової кислоти та креатиніну може стати ключем до довгого та здорового життя.

Нагадаємо, ДжоКлета Вілсон, якій виповнилося 100 років, продовжує працювати і почувається енергійною. З її слів, саме повернення до активної діяльності допомогло їй зберегти життєвий тонус. Жінка впевнена, що зберегти активність та здоров'я до ста років їй дозволила постійна зайнятість, робота та соціалізація.