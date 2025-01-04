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В Японії померла 116-річна жінка, визнана найстарішою людиною у світі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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В Японії померла 116-річна жінка, визнана найстарішою людиною у світі
Томіко Ітоока народилася 23 травня 1908 року
фото з відкритих джерел

Томіко Ітоока стала найстарішою живою людиною в Японії в грудні 2023 року

У Японії померла жінка, яка була визнана Книгою рекордів Гіннесса найстарішою людиною, яка живе у світі. Про це пише Kyodo News.

Томіко Ітоока пішла з життя у віці 116 років. Народилася 23 травня 1908 року в Осаці, останні роки проживала в будинку престарілих.

Причина смерті – старість.

Ітоока стала найстарішою живою людиною в Японії в грудні 2023 року після смерті Фуси Тацумі, 116-річної жінки в Касівара.

У вересні 2024 року Книга рекордів Гіннеса визнала її найстарішою живою людиною у світі після смерті Марії Браньяс Морери, 117-річної жительки Іспанії.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року в Японії у віці 101 року померла найстаріша представниця місцевого імператорського дому принцеса Юріко.

Офіційна причина смерті не була озвучена, але, згідно з інформацією японських ЗМІ, принцеса померла від пневмонії.

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Теги: жінка Японія смерть рекорд

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