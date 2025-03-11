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Юрій Богданов Публіцист, блогер

Чому Україну не можна порівнювати з Афганістаном: головні аргументи

glavcom.ua
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Україна та Афганістан: чому порівняння є маніпуляцією
фото: depositphotos.com

В Афганістані після відходу американців реально не лишилося достатньо сил, щоб протистояти Талібану

Вже трохи вкурвлюють оці порівняння України з Афганістаном у контексті ролі США.

В Афганістані, по суті, йшла громадянська війна, де уряд програв не якомусь зовнішньому агресору, а іншій стороні внутрішнього конфлікту – Талібану. В Україні ж ні про яку громадянську війну мова не йде: має місце цілком конкретний зовнішній напад Росії, що намагається знищити нашу державність.

На відміну від Афганістану, де «Талібан» мав достатню підтримку серед населення та збройну силу, щоб захопити владу, в Україні не існує якоїсь потужної внутрішньої організації, здатної зробити те саме.

США в Афганістані тримали антиталібівський уряд буквально на своїх штиках. Коли американці пішли, афганська влада впала дуже швидко. В Україні ж усі ці розмови про «ми підемо і тут буде як в Афганістані» – типове перебільшення значення американської присутності. Таких масштабів військової підтримки з боку Штатів у нас не було й близько.

В Афганістані після відходу американців реально не лишилося достатньо сил, щоб протистояти Талібану. Україна ж тримається насамперед на силі ЗСУ та людей, які їм допомагають. Та й виходити, по суті, немає кому – всі ми тут, вдома, на своїй землі. Допомога партнерів важлива, але саме українці захищають свою країну і будуть це робити як у випадку продовження війни, так і у випадку заморозки чи завершення цього конфлікту (бо треба бути готовим завжди, як вчить нас життя).

Крім того, Україна в принципі демонструє інший рівень інституційної спроможності. Наші інституції у перші – найважч – тижні і місяців війни продемонстрували виключну живучість і дієздатність. Чого в Афганістані ніколи не було.

До того ж Росія – не Талібан. Якщо «Талібан» є суто внутрішнім рухом, Росія – зовнішній агресор, що намагається захопити українські території і зруйнувати державність. Її дії тільки зміцнюють наше суспільство, роблять його згуртованішим. Це досі – головний фактор єдності.

Тому коли хтось намагається порівняти українську ситуацію з афганською, він або просто не розбирається в темі, або свідомо маніпулює фактами. Україна – це інша історія, інша війна, абсолютно інший народ і інша зрілість державності. І це не зміниться навіть якщо США вирішать «вийти» без завершення бойових дій.

До речі, якщо хтось захоче порівняти Україну і Південний Вʼєтнам – буде все те саме що з Афганістаном. Тому тим, хто дуже хоче рити помиральну яму і порівнювати непорівнюване – на здоровʼя. Але не працюють хибні аналогії, коли ігнорується контекст порівняння.

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Джерело
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Теги: росія війна українці Україна влада Афганістан

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