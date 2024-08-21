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В Іспанії померла найстаріша людина у світі

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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В Іспанії померла найстаріша людина у світі
117-річна Марія Браньяс Морера
фото з відкритих джерел

В іспанському муніципалітеті Улот померла 117-річна Марія Браньяс Морера – її вважали найстарішою людиною у світі 

У  віці 117 років померла найстаріша людина у світі, Марія Браньяс. Останні два десятиліття свого довгого життя вона провела в пансіоні для людей похилого віку на північному сході Іспанії. Про це пише El Pais.

Родина повідомила, що Браньяс Морера померла саме так, як хотіла, – уві сні, спокійно і без болю.

Протягом останніх місяців жінка почувалася все більш слабкою. За кілька днів до смерті вона сказала родині, що відчуває, що «її довга подорож незабаром скінчиться». Рідні асоціюють її із життєрадістю та бажанням постійно насолоджуватися життям.

Напередодні своєї смерті, відчуваючи наближення кінця, Марія звернулася до своїх рідних зі словами:

«Час наближається. Не плачте за мною, я не люблю сліз, і не страждайте. Куди б я не потрапила, буду щаслива».

Каталонка Марія Браньяс отримала титул найстарішої людини у світі в січні 2023 року, після смерті француженки Люсіль Рандон, якій було 118 років.

Тепер найстаршою людиною у світі вважається 116-річна японка Томіко Ітоока.

Марія народилася 4 березня 1907 року в американському місті Сан-Франциско У травні 2020 року Марія захворіла на коронавірус, але згодом одужала. Вона мала трьох дітей, 11 онуків і 13 правнуків. Її сім’я розповідала, що довге життя жінка прожила завдяки своєму «неквапливому темпу» –  вона не страждала від жодних серйозних хвороб, мала ясний розум і правильно харчувалася.

Нагадаємо, у віці 88 років помер французький легендарний актор Ален Делон

Теги: жінка смерть Іспанія

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