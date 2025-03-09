Сенатор Грем озвучив наслідки зупинення допомоги США для України

Поки тривають бойові дії, якщо ми відключимо Україну від допомоги, буде гірше, ніж Афганістан, заявив Грем

«Буде гірше, ніж Афганістан», – Грем

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем каже, що стурбований рішенням адміністрації Трампа призупинити військову допомогу та обмін розвідданими з Україною. Як інформує «Главком», про це він сказав в інтерв’ю Fox News Sunday.

«Поки тривають бойові дії, якщо ми відключимо Україну (від допомоги, – ред.), буде гірше, ніж Афганістан. Я не думаю, що у президента Трампа є бажання це робити. Але до тих пір, поки у нас не буде припинення вогню, я б дав Україні те, що їм потрібно, а також розвідувальні дані та зброю, щоб захистити себе», – говорить американський політик.

Грем сказав, що він розмовляв із радником з національної безпеки Майком Волтцем кілька днів тому, і що мета США – «почесно та справедливо покласти край війні». Сенатор звинуватив президента Володимира Зеленського, що той нібито «провалив це» на своїй нещодавній напруженій зустрічі в Овальному кабінеті з президентом Дональдом Трампом.

Щодо майбутніх переговорів між США та Україною у Саудівській Аравії, то на думку Грема, американські переговорники цього тижня дізнаються, «як виглядає гарна угода» для київських офіційних осіб.

Грем додав, що він планує найближчими днями внести законопроєкт про санкції проти банківського та енергетичного секторів Росії, щоб підштовхнути Москву сісти за стіл переговорів щодо припинення війни.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна може не вижити попри обставини.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп навряд чи відновить допомогу Україні після підписання угоди про копалини. Він хоче, щоб Зеленський зробив певний рух у напрямку виборів в Україні і, можливо, пішов у відставку.

Також адміністрація президента США Дональда Трампа припинила критично важливу підтримку систем глушіння для українських військово-повітряних сил, що може значно послабити їхню здатність до повітряної протидії.