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    У світі

    Боротьба з коронавірусом. Який вигляд має карантин в Ізраїлі: вражаюче фото

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    <p>&laquo;У коронавірусу немає в&rsquo;їзної візи у місто Рішон, так що небезпеки зараження немає. Головне не переступити через невидиму межу між містами&raquo; - іронізує користувач Facebook</p> - Боротьба з коронавірусом. Який вигляд має карантин в Ізраїлі: вражаюче фото

    «У коронавірусу немає в’їзної візи у місто Рішон, так що небезпеки зараження немає. Головне не переступити через невидиму межу між містами» - іронізує користувач Facebook

    Фото Facebook/Alexander Lapshin

    Світ збожеволів і небезпечно вражений коронавірусом головного мозку

    Моє ставлення до коронавірусу можна висловити однією фотографією, знятої з квадрокоптера. Справа в тому, що в передмісті Тель-Авіва, Бат Ямі днями виявилося багато хворих і з метою боротьби з поширенням коронавірусу там закрили міські пляжі. Щоб люди не купалися і не відпочивали близько один до одного. Але в сусідньому містечку, Рішон, що впритул прилягає до Бат Яму, коронавірусу як би немає. Тому пляжі там відкриті.

    Фото Facebook/Alexander Lapshin

    «Ось так виглядає місто де є коронавірус (праворуч) і де його немає (зліва). Природно, що всі ті, хто купався в Бат-Ямі пройшли пару десятків метрів уздовж берега і тепер купаються в сусідньому місті. Іншими словами, на пляжах сусіднього міста стало вдвічі більше відпочиваючих, ніж раніше. Але це дурниця, адже у коронавірусу немає в’їзної візи у місто Рішон, так що небезпеки зараження немає. Головне не переступити через невидиму межу між містами, інакше потрапите на пісок Бат Яма і вас оштрафують за порушення карантину», – пише користувач Facebook.

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    Світ збожеволів і серйозно вражений коронавірусом головного мозку.

    До відома, 17 червня в Ізраїлі зафіксували рекордно високу кількість заражень Covid-19 з кінця квітня.

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