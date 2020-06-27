Боротьба з коронавірусом. Який вигляд має карантин в Ізраїлі: вражаюче фото



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«У коронавірусу немає в’їзної візи у місто Рішон, так що небезпеки зараження немає. Головне не переступити через невидиму межу між містами» - іронізує користувач Facebook Фото Facebook/Alexander Lapshin

Світ збожеволів і небезпечно вражений коронавірусом головного мозку

Моє ставлення до коронавірусу можна висловити однією фотографією, знятої з квадрокоптера. Справа в тому, що в передмісті Тель-Авіва, Бат Ямі днями виявилося багато хворих і з метою боротьби з поширенням коронавірусу там закрили міські пляжі. Щоб люди не купалися і не відпочивали близько один до одного. Але в сусідньому містечку, Рішон, що впритул прилягає до Бат Яму, коронавірусу як би немає. Тому пляжі там відкриті.

Фото Facebook/Alexander Lapshin

«Ось так виглядає місто де є коронавірус (праворуч) і де його немає (зліва). Природно, що всі ті, хто купався в Бат-Ямі пройшли пару десятків метрів уздовж берега і тепер купаються в сусідньому місті. Іншими словами, на пляжах сусіднього міста стало вдвічі більше відпочиваючих, ніж раніше. Але це дурниця, адже у коронавірусу немає в’їзної візи у місто Рішон, так що небезпеки зараження немає. Головне не переступити через невидиму межу між містами, інакше потрапите на пісок Бат Яма і вас оштрафують за порушення карантину», – пише користувач Facebook.

Світ збожеволів і серйозно вражений коронавірусом головного мозку.

До відома, 17 червня в Ізраїлі зафіксували рекордно високу кількість заражень Covid-19 з кінця квітня.

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