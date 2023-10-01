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В Анкарі терористи здійснили спробу теракту: є постражалі (фото, відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
В Анкарі терористи здійснили спробу теракту: є постражалі (фото, відео)
Один із терористів підірвався, іншого – знешкодили спецзагони
фото: турецькі ЗМІ

У столиці Туреччини Анкарі двоє терористів здійснили

Сьогодні зранку, 1 жовтня, у столиці Туреччини Анкарі пролунав вибух, який чули у різних куточках міста. Імовірно, це повʼязано з підривом терористів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая, а також пишуть турецькі ЗМІ, зокрема AnadoluYeni Şafak та NTV.

Очільник відомства зазначив, що вибух здійснили двоє терористів, які під'їхали на комерційному автомобілі до будівлі Головного управління безпеки МВС.

5 фото
На весь екран
фото: турецькі ЗМІ

Один із терористів підірвався, іншого – знешкодили. Під час пожежі двоє працівників поліції отримали легкі поранення.

Нагадаємо, раніше у Туреччині в центрі Стамбула пролунав потужний вибух у популярному туристичному місці на вулиці Істікляль, яка виходить до площі Таксім. Внаслідок теракту загинуло шестеро людей, ще 81 особа отримала поранення.

Теги: теракт Туреччина тероризм

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