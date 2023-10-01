В Анкарі терористи здійснили спробу теракту: є постражалі (фото, відео)
У столиці Туреччини Анкарі двоє терористів здійснили
Сьогодні зранку, 1 жовтня, у столиці Туреччини Анкарі пролунав вибух, який чули у різних куточках міста. Імовірно, це повʼязано з підривом терористів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая, а також пишуть турецькі ЗМІ, зокрема Anadolu, Yeni Şafak та NTV.
Очільник відомства зазначив, що вибух здійснили двоє терористів, які під'їхали на комерційному автомобілі до будівлі Головного управління безпеки МВС.
Один із терористів підірвався, іншого – знешкодили. Під час пожежі двоє працівників поліції отримали легкі поранення.
Нагадаємо, раніше у Туреччині в центрі Стамбула пролунав потужний вибух у популярному туристичному місці на вулиці Істікляль, яка виходить до площі Таксім. Внаслідок теракту загинуло шестеро людей, ще 81 особа отримала поранення.
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