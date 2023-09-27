ЗМІ знайшли лазівку, якою Росія відправляла до Європи заборонений метал

Росія продовжує торгувати міддю із Європою

Видання Financial Times стверджує, що швейцарська компанія Glencore купувала тисячі тонн російської міді, незважаючи на всі заяви та обмеження. Європейці це робили через Туреччину, звідки товар надходив до Італії. Таким чином, Росія намагається обійти обмеження накладені на сировину із країни-агресора.

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Як докази ЗМІ наводить митні документи та фотографії партій. Та ж Glencore, згідно з отриманими даними, купила декілька тонн мідного листа, що надійшов з турецького порту до Італії.

Близько 5000 тонн міді, виробленої російською Уральською гірничо-металургійною компанією (УГМК), було продано компанією Haldivor Energy з ОАЕ та куплено компанією Glencore, які були експортовані через Туреччину до італійського порту Ліворно, повідомляє Financial Times.

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Загальних санкцій щодо купівлі російських металів наразі не існує, але є обмеження щодо купівлі у конкретних виробників та олігархів. Щодо УГМК Велика Британія та ЄС наклали санкції лише на керівників, а не на саму компанію.

Офіс Glencore зараз базується в ОАЕ. Партія, що надійшла в Ліворно, була відправлена ​​на завод на території Ломбардії (північ Італії). Звідси листи пішли споживачам вже у складі електричних кабелів, трансформаторів та різних видів електроніки, тож таким чином росіяни змогли обійти заборону торгівлі.

За даними незалежних трейдерів, за період із січня до липня поточного року Туреччина збільшила імпорт російської міді до 159 тисяч тонн, що втричі більше, ніж у тому ж періоді 2022-го. Але в Glencore швидко знайшли дуже елегантне пояснення постачання. За даними компанії, це остання партія, відправлена ​​в рамках домовленості, яка нібито була укладена ще до початку повномасштабної війни в Україні.

Представник Glencore зазначив: «Ця транзакція є остаточною частиною контракту, який діяв до початку війни в Україні, і відповідає нашій політиці щодо комерційної діяльності, яка була змінена наприкінці березня 2022 року. «Glencore не вступала в нові справи з УГМК з початку війни».

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Втім, як пише видання, компанія має давні зв'язки в Росії. Її колишній виконавчий директор Іван Глазенберг був нагороджений орденом Дружби від Володимира Путіна в 2017 році після того, як Qatar Investment Authority і Glencore купили 19,5% акцій російського нафтового гіганта «Роснефть» за понад 10 мільярдів євро.

Нагадаємо, нещодавно Росія позбулась свого головного покупця алмазів. Індія оголосила про припинення у вересні та жовтні поточного року закупівлі алмазної сировини у російської держкорпорації «Алроса». Рішення про зупинку імпорту направив місцевий регулятор.

Найбільший виробник алмазів Росії – компанія «Алроса» – підтвердила припинення продажів видобутої продукції терміном у два місяці. Це було зроблено на вимогу індійської Ради щодо сприяння експорту дорогоцінного каміння та ювелірних виробів (GJEPC).

Водночас росіяни повідомили, що призупинення операцій нібито має тільки тимчасовий характер і діятиме у вересні та жовтні поточного року.