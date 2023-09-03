У Туреччині зафіксувано падіння метеорита (відео)

За відеозаписами, які користувачі розмістили у соціальних мережах, видно, як цей об'єкт рухається небом, а потім спалахує, освітлюючи все небо

На південному сході Туреччини місцеві мешканці в суботу, 2 вересня ввечері зафіксували падіння невідомого яскравого об'єкта. Ймовірно, це був метеорит. Наразі не надходило жодних офіційних повідомлень щодо цього явища. Про це пише Habertürk.

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Явище спостерігали в кількох провінціях. За відеозаписами, які користувачі розмістили у соціальних мережах, видно, як цей об'єкт рухається небом, а потім спалахує, освітлюючи все небо.

Подібний до метеорита об'єкт, ймовірно, впав у провінції Шанліурфа.

«Метеорит впав близько 20.15 за місцевим часом. Від яскравого спалаху стало ясно, як удень. Потім метеорит розпався на шматки, і небо засяяло синім світлом», – розповідають місцеві.

Деякі з місцевих жителів поділилися своїми враженнями та повідомили, що вони були налякані. Після падіння яскравого предмета пролунав гучний звук. Зазначається, що метеорит може випромінювати синє і червоне світло.

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Раніше повідомлялося, що у США, штаті Мічиган, виявлено унікальний метеорит вагою 10 кг, вартістю 75 тисяч доларів. Космічний камінь кілька десятиліть підтримував двері сараю на місцевій фермі.

Фермер зберігав космічний камінь протягом 30 років і продовжував використовувати для підпирання дверей.

Нагадаємо, астрономи спостерігали падіння комети на Сонце: це було як дощ. Вони не утворювали довгих хвостів при падінні, а миттєво згорали в атмосфері.