Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Туреччині зафіксувано падіння метеорита (відео)

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Туреччині зафіксувано падіння метеорита (відео)
фото: Habertürk

За відеозаписами, які користувачі розмістили у соціальних мережах, видно, як цей об'єкт рухається небом, а потім спалахує, освітлюючи все небо

На південному сході Туреччини місцеві мешканці в суботу, 2 вересня ввечері зафіксували падіння невідомого яскравого об'єкта. Ймовірно, це був метеорит. Наразі не надходило жодних офіційних повідомлень щодо цього явища. Про це пише Habertürk.

Явище спостерігали в кількох провінціях. За відеозаписами, які користувачі розмістили у соціальних мережах, видно, як цей об'єкт рухається небом, а потім спалахує, освітлюючи все небо.

Подібний до метеорита об'єкт, ймовірно, впав у провінції Шанліурфа. 

«Метеорит впав близько 20.15 за місцевим часом. Від яскравого спалаху стало ясно, як удень. Потім метеорит розпався на шматки, і небо засяяло синім світлом», – розповідають місцеві.

Деякі з місцевих жителів поділилися своїми враженнями та повідомили, що вони були налякані. Після падіння яскравого предмета пролунав гучний звук. Зазначається, що метеорит може випромінювати синє і червоне світло.

Раніше повідомлялося, що у США, штаті Мічиган, виявлено унікальний метеорит вагою 10 кг, вартістю 75 тисяч доларів. Космічний камінь кілька десятиліть підтримував двері сараю на місцевій фермі. 

Фермер зберігав космічний камінь протягом 30 років і продовжував використовувати для підпирання дверей.

Нагадаємо, астрономи спостерігали падіння комети на Сонце: це було як дощ. Вони не утворювали довгих хвостів при падінні, а миттєво згорали в атмосфері. 

Читайте також: У Нью-Джерсі стародавній метеорит пробив дах житлового будинку
Теги: Туреччина відео Сонце

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За місце у тіні туристам доведеться заплатити
На популярному курорті окупованого Криму продають лежачі місця у тіні
10 серпня, 12:19
Українці показали своїх корів, які у спеку приймають водні процедури
Українці показали своїх корів, які у спеку приймають водні процедури
11 серпня, 17:50
ЗСУ показали, як нищать ворога за допомогою Himars
ЗСУ показали, як нищать ворога за допомогою Himars
15 серпня, 23:03
Москву атакували безпілотники: пошкоджено будівлю (відео)
Москву атакували безпілотники: пошкоджено будівлю (відео)
18 серпня, 04:58
Окупант поплив здаватися з білим прапором
На Запорізькому напрямку окупант переплив водойму, щоб здатися в полон
12 серпня, 18:50
Тіна Кароль
Тіна Кароль пояснила, чому раніше майже не випускала україномовних пісень
21 серпня, 18:00
У Грузії чоловік накинувся на виконавця російських пісень
У Грузії чоловік накинувся на виконавця російських пісень
22 серпня, 18:17
Терориста Пригожина поховали на Порохівському цвинтарі
«Мертвий чи живий?»: Журналісти розшукали таємні знаки на могилі Пригожина
31 серпня, 17:08
На місці загибелі Пригожина встановили прапор на палиці
Із каміння та гілок: на місці загибелі Пригожина з’явився дивний меморіал
Вчора, 19:30

Соціум

У Туреччині зафіксувано падіння метеорита (відео)
У Туреччині зафіксувано падіння метеорита (відео)
У столиці Латвії пройдуть військові навчання НАТО з планування операцій
У столиці Латвії пройдуть військові навчання НАТО з планування операцій
У Москві скасовано понад 20 авіарейсів та евакуюють Київський вокзал: причина
У Москві скасовано понад 20 авіарейсів та евакуюють Київський вокзал: причина
Прем'єр Вірменії заявив про віддалення РФ від Південного Кавказу
Прем'єр Вірменії заявив про віддалення РФ від Південного Кавказу
Польща закрила найбільший центр прийому українських біженців
Польща закрила найбільший центр прийому українських біженців
Шольц скасував візит до Герінгена через отриману травму на пробіжці
Шольц скасував візит до Герінгена через отриману травму на пробіжці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Путін втратив свого головного покупця. Індія навідріз відмовляється від нафти
23K
«Де вишиванки?»: мережу збурило фото школярок у радянській формі
17K
Удар по Кривому Рогу: влада повідомила про наслідки атаки
14K
Чехів почала дратувати допомога біженцям із України – ЗМІ
9642
На Путіна має вплив лише одна людина
9399
Перша сцена України. Про династії та клани у театрі Франка

Новини

«Настало перше бабине літо»: синоптики дали прогноз погоди на 3 вересня
Сьогодні, 04:56
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Данілов повідомив, на скільки кілометрів вглиб РФ може вдарити Україна
Вчора, 11:07
Окупанти намагалися прорватись у чотирьох районах лінії фронту – Генштаб
Вчора, 06:37
Тепло, але у деяких регіонах дощитиме: прогноз погоди на 2 вересня
Вчора, 05:26
2 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:21

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту