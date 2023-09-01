У Туреччині дивом врятували українського моряка, який впав за борт (відео)

Український моряк врятувався, провівши у відкритому морі 20 годин

Українського офіцера, старшого помічника капітана контейнеровоза MSC Nadriely, врятували майже через добу після того, як він випав за борт біля узбережжя Туреччини.

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Про це пише профільний сайт Maritime Bulletin. Момент порятунку українця порапив на відео.

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Моряк випав за борт уночі 30 серпня поблизу Кефкена (острів поблизу турецького узбережжя Чорного моря, в районі провінції Коджаелі_, коли MSC Nadriely прямував із порту Поті (Грузія) до Текирдага (Туреччина).

Коли відсутність старпома помітили, контейнеровоз повернув назад і розпочав пошуки.

Центр з координації порятунку на морі розгорнув рятувальну операцію за участю рятувальних катерів, берегової охорони та авіації. Суднам, які перебували в цьому районі, надіслали запит про допомогу.

Приблизно через 20 годин роботи другий помічник був помічений у морі і врятований комерційним судном Moonlight. Після чого його госпіталізували в лікарню.

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Нагадаємо, судноплавство у турецькій протоці Босфор було тимчасово призупинено в обох напрямках через поломку двигуна російського танкера. Про це повідомило турецьке управління берегової охорони у соцмережі X (колишній Twitter).Згідно зі звітом, у танкера Guanyin під прапором Ліберії стався збій двигуна біля північного входу в протоку, і два буксири мусили вирушити йому на допомогу.