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У Туреччині дивом врятували українського моряка, який впав за борт (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Туреччині дивом врятували українського моряка, який впав за борт (відео)
Моряк впав за борт контейнеровоза MSC Nadriely
фото з відкритих джерел

Український моряк врятувався, провівши у відкритому морі 20 годин

Українського офіцера, старшого помічника капітана контейнеровоза MSC Nadriely, врятували майже через добу після того, як він випав за борт біля узбережжя Туреччини.

Про це пише профільний сайт Maritime Bulletin. Момент порятунку українця порапив на відео.

Моряк випав за борт уночі 30 серпня поблизу Кефкена (острів поблизу турецького узбережжя Чорного моря, в районі провінції Коджаелі_, коли MSC Nadriely прямував із порту Поті (Грузія) до Текирдага (Туреччина). 

У Туреччині дивом врятували українського моряка, який впав за борт (відео) фото 1

Коли відсутність старпома помітили, контейнеровоз повернув назад і розпочав пошуки.

У Туреччині дивом врятували українського моряка, який впав за борт (відео) фото 2

Центр з координації порятунку на морі розгорнув рятувальну операцію за участю рятувальних катерів, берегової охорони та авіації. Суднам, які перебували в цьому районі, надіслали запит про допомогу.

У Туреччині дивом врятували українського моряка, який впав за борт (відео) фото 3

Приблизно через 20 годин роботи другий помічник був помічений у морі і врятований комерційним судном Moonlight. Після чого його госпіталізували в лікарню.

Нагадаємо, судноплавство у турецькій протоці Босфор було тимчасово призупинено в обох напрямках через поломку двигуна російського танкера. Про це повідомило турецьке управління берегової охорони у соцмережі X (колишній Twitter).Згідно зі звітом, у танкера Guanyin під прапором Ліберії стався збій двигуна біля північного входу в протоку, і два буксири мусили вирушити йому на допомогу.

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Теги: Туреччина Грузія Порту відео соцмережі

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