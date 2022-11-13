Вибух у центрі Стамбула: шестеро загиблих і 53 поранених

Число загиблих під час вибуху в Стамбулі збільшилося до шести

Ердоган назвав подію «нападом із бомбою»

Кількість загиблих під час вибуху в Стамбулі збільшилася до шести осіб, постраждалих – до 53. Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у відеозверненні, яке опубліковано на його сторінці в Twitter.

Глава держави назвав подію «нападом із бомбою».

Endonezya Ziyareti Öncesi Basın Toplantısıhttps://t.co/sDGgKE7qeI Будь ласка, читайте текст після реклами — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 13, 2022

Губернатор провінції Стамбул Алі Ерлікая повідомив, що усі поранені госпіталізовані.

«Усі поранені перебувають у лікарнях, їм надається необхідна медична допомога. Про розвиток слідства буде повідомлено громадськості додатково», – йдеться у повідомленні губернатора.

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı.



Yaralılarımız tedavi altına alınmıştır.



Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.



Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 13, 2022

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як пише TRT, міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу та міністр юстиції Бекір Боздаг перервали свої офіційні візити та переїхали до Стамбула.

Як повідомлялося, у Туреччині в центрі Стамбула у неділю, 13 листопада, пролунав потужний вибух. За даними телеканалу NTV, вибух стався у популярному туристичному місці, на вулиці Істікляль, яка виходить до площі Таксім, район оточений. Як пишуть ЗМІ, що стало причиною вибуху поки не відомо.

Серед постраждалих внаслідок вибуху у центрі Стамбула (Туреччина) громадян України нема.