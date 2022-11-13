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Вибух у центрі Стамбула: шестеро загиблих і 53 поранених

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Вибух у центрі Стамбула: шестеро загиблих і 53 поранених
Число загиблих під час вибуху в Стамбулі збільшилося до шести
фото з відкритих джерел

Ердоган назвав подію «нападом із бомбою»

Кількість загиблих під час вибуху в Стамбулі збільшилася до шести осіб, постраждалих – до 53. Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у відеозверненні, яке опубліковано на його сторінці в Twitter.

Глава держави назвав подію «нападом із бомбою».

Губернатор провінції Стамбул Алі Ерлікая повідомив, що усі поранені госпіталізовані.

«Усі поранені перебувають у лікарнях, їм надається необхідна медична допомога. Про розвиток слідства буде повідомлено громадськості додатково», – йдеться у повідомленні губернатора.

Як пише TRT, міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу та міністр юстиції Бекір Боздаг перервали свої офіційні візити та переїхали до Стамбула.

Як повідомлялося, у Туреччині в центрі Стамбула у неділю, 13 листопада, пролунав потужний вибух.  За даними телеканалу NTV, вибух стався у популярному туристичному місці, на вулиці Істікляль, яка виходить до площі Таксім, район оточений. Як пишуть ЗМІ, що стало причиною вибуху поки не відомо.

Серед постраждалих внаслідок вибуху у центрі Стамбула (Туреччина) громадян України нема.

Теги: президент міністр вибух

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