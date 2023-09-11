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Найвизначнішу пам'ятку Стамбула очікує масштабна реставрація (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Найвизначнішу пам'ятку Стамбула очікує масштабна реставрація (фото)
Визначну пам'ятку хочуть укріпити, аби вона не постраждала під час можливого землетрусу
фото: Habertürk

В мечетіАйя-Софія у Стамбулі розпочалися роботи з посилення сейсмостійкості

Реставраційні роботи з метою посилення сейсмостійкості розпочалися у мечеті Айя-Софії у Стамбулі, вхід для віруючих та туристів не обмежений.  Про це пише телеканал Habertürk.

Реставраційні роботи стартували наприкінці серпня, тепер розпочато другий етап, зосереджений саме на зміцненні будівлі з метою захисту від можливого потужного землетрусу. У ході реставрації вже створено електронну 3D-модель мечеті та інших будівель комплексу. Планується очищення зовнішнього фасаду, після цього навколо мінаретів зведуть будівельні риштування та проведуть роботи зі зміцнення будівлі на випадок землетрусу.

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На весь екран

На даний момент фахівці вже оновили оздоблення куполів мечеті. Зазначається, що на відвідуванні мечеті туристами та віруючими роботи другого етапу реставрацій не позначаться.

У липні 2020 року Держрада Туреччини анулювала рішення від 1934 року про перетворення собору Святої Софії на музей. Відразу після цього президент країни Тайіп Ердоган заявив, що підписав указ про перетворення собору на мечеть і початок там мусульманських богослужінь. Перший намаз було здійснено в Айя-Софії 24 липня 2020 року.

Підземний світ 

Мало хто знає, що під архітектурним дивом у самому серці Стамбула ховається мережа тунелів, підвалів та могил. Професор Хасан Фірат Дікер та його команда тим часом продовжують досліджувати «підземну Айя-Софію», вивчаючи складні конструкції під будівлею, яка тричі реконструювалася за свою історію, починаючи з візантійських часів. Дикер є академіком факультету архітектури та дизайну Університету ім. Фатіха Султана Мехмета Вакіфа (FSMVÜ), який був заснований фондом, спочатку створеним Мехмедом II, османським султаном, який завоював Стамбул і перетворив собор Святої Софії на мечеть.

Найвизначнішу пам'ятку Стамбула очікує масштабна реставрація (фото) фото 1

Два роки тому дослідники нанесли на карту тунелі, яким приписують збереження Айя-Софії від надмірної вологи, що є природною системою вентиляції. Вони створили тривимірні зображення тунелів, довжина яких сягає близько 1 км.

Поряд із тунелями у північно-східній частині мечеті знаходиться трикамерна гробниця, що йде під землю на глибину 4 метри. На думку істориків, вона датується четвертим століттям нашої ери. У деякі тунелі та підвали можна потрапити через люк під каштаном на південний захід від мечеті, всього на 2 метри нижче поверхні.

За його словами, перед очищенням Айя-Софія зазнала неконтрольованого впливу дощової води, додавши, що в рамках робіт з очищення, проведених минулого року, було видалено близько чотирьох тонн щебеню та бруду. За його словами, більша частина підземних просторів Айя-Софії була побудована для водопроводу та вентиляції, додавши, що перетнути тунелі складно через їхню вузькість.

Храм Святої Софії (Айя-Софія) було засновано візантійським імператором-християнином Юстиніаном I та відкрито 27 грудня 537 року. Собор близько тисячі років був найбільшим храмом у християнському світі. Після захоплення Константинополя османами та падіння Візантійської імперії у 1453 році собор був перероблений у мечеть, але з 1934 року будівля за декретом засновника сучасної турецької держави Кемаля Ататюрка стала музеєм і була включена до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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Теги: Туреччина Софія Стамбул музей модель президент собор

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