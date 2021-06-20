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    В Аргентині підтвердили перший випадок «чорної цвіллі»

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    В Аргентині підтвердили перший випадок &laquo;чорної плісняви&raquo; - В Аргентині підтвердили перший випадок «чорної цвіллі»
    В Аргентині підтвердили перший випадок «чорної плісняви»
    Фото: Міністерства охорони здоров'я Аргентини

    Пацієнтка перехворіла коронавірусом, а після виписки відчула головний біль і порушення чутливості

    В Аргентині в суботу, 19 червня, офіційно зареєстрували перший випадок мукормікозу, відомого як «чорна цвілль». Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я країни.

    Зазначається, що захворювання виявили у 47–річної пацієнтки з міста Формоса, яка хворіла на Covid–19. Жінка також страждає від високого кров'яного тиску і цукрового діабету II типу.

    11 травня в інфікованої з'явилися симптоми коронавірусу, її ізолювали. Після виписки хвора відчула головний біль і порушення чутливості, 9 червня пацієнтку госпіталізували. Мікробіологічна діагностика виявила «ценоцитарні гіфи, сумісні з мукоральними«.

    «Негайно було розпочато специфічне протигрибкове лікування та хірургічне очищення ураженої ділянки, і 12 червня діагноз мукормікоз був підтверджений», – йдеться у повідомленні. Хвора продовжує отримувати медичну допомогу.

    Ще один випадок мукормікозу підозрюють у жительки провінції Буенос–Айрес, яка померла від ускладнень Covid–19.

    Як повідомлялося, в Індії кількість хворих на мукормікоз («чорну цвілль») зросла до 31 216 випадків. Кількість летальних випадків від грибкового захворювання – 2 109 осіб.

    Мукоромікоз – це рідкісне захворювання, ознаками якого є некротичні ураження в носі і на піднебінні, що викликають біль і лихоманку. Крім того, можливі симптоми з боку центральної нервової системи, пацієнти скаржаться на набрякання і біль в очах. Він смертельно небезпечний для хворих на діабет, ВІЛ/СНІД і рак.

    Нагадаємо, паралельно з Covid-19 в Індії починається епідемія ще однієї хвороби – мукоромікозу.

    Теги: ВІЛ/СНІД хвороби епідемія жінка рак Аргентина
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    В Аргентині підтвердили перший випадок «чорної цвіллі»