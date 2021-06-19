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    Греція змінила умови в’їзду в країну для туристів: що варто знати мандрівникам

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    Уряд Греції дозволив в&rsquo;їзд в країну мандрівникам з негативним результатом експрес-тесту - Греція змінила умови в’їзду в країну для туристів: що варто знати мандрівникам

    Уряд Греції дозволив в’їзд в країну мандрівникам з негативним результатом експрес-тесту

    Фото Ekathimerini

    Мандрівникам надається можливість показати сертифікат ЄС про вакцинацію в цифровій або письмовій формі

    Міністерство туризму Греції оголосило про дві важливі зміни для туристів, що в’їжджають до Греції. Про це повідомляє Ekathimerini.

    Зазначають, що уряд дозволив в’їзд в країну мандрівникам з негативним результатом експрес-тесту. Крім цього, збільшили мінімальний вік, при якому діти, які в’їжджають в країну, повинні надавати документи, що підтверджують, що вони не хворі. Тепер дітям до 12 років дозволено в’їзд без таких документів (раніше було дозволено дітям до 6 років).

    Вищезазначені зміни стосуються людей, які прибувають з країн, для яких дозволені другорядні поїздки в Грецію і з Греції.

    Тим, хто їде до Греції, також надається можливість показати сертифікат ЄС про вакцинацію в цифровій або письмовій формі замість негативного результату тесту.

    Раніше для в’їзду в Грецію діяли такі правила: необхідно заповнити перед поїздкою анкету на спеціальному сайті, а вже на в’їзді в країну надати один з наступних документів-довідка про вакцинацію, зроблену хоча б за 14 днів до в’їзду, ПЛР-тест не пізніше 72 годин, довідка про перенесену хворобу Covid, тест на антитіла, який дійсний від 2 до 9 місяців з дня видачі.

    Нагадаємо, великий туроператор Mouzenidis Travel призупиняє прийом та обслуговування нових клієнтів на території Греції. Туристам, які вже вирушили в тур, компанія обіцяє надати туристичне обслуговування в повному обсязі.

    До слова, Київ заманює туристів із Туреччини: у Стамбулі презентували привабливість столиці.

    Також повідомлялося, що Франція відкрила кордони для туристів.

    Теги: ЄС Греція документи епідемія вакцинація уряд коронавірус
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    Греція змінила умови в’їзду в країну для туристів: що варто знати мандрівникам