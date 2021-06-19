Греція змінила умови в’їзду в країну для туристів: що варто знати мандрівникам
Уряд Греції дозволив в’їзд в країну мандрівникам з негативним результатом експрес-тесту
Мандрівникам надається можливість показати сертифікат ЄС про вакцинацію в цифровій або письмовій формі
Міністерство туризму Греції оголосило про дві важливі зміни для туристів, що в’їжджають до Греції. Про це повідомляє Ekathimerini.
Зазначають, що уряд дозволив в’їзд в країну мандрівникам з негативним результатом експрес-тесту. Крім цього, збільшили мінімальний вік, при якому діти, які в’їжджають в країну, повинні надавати документи, що підтверджують, що вони не хворі. Тепер дітям до 12 років дозволено в’їзд без таких документів (раніше було дозволено дітям до 6 років).
Вищезазначені зміни стосуються людей, які прибувають з країн, для яких дозволені другорядні поїздки в Грецію і з Греції.
Тим, хто їде до Греції, також надається можливість показати сертифікат ЄС про вакцинацію в цифровій або письмовій формі замість негативного результату тесту.
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