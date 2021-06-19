Covid-19: в Україні за добу одужало майже три тисячі людей
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві та Харківській області
За минулу добу в Україні зафіксовано 852 нові випадки коронавірусу. Найбільше нових випадків у Києві та Харківській області. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 571 особа;
- летальних випадків – 40;
- одужало – 2736 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 26463 особи,
- методом ІФА – 8608 осіб,
- експрес-тестами – 14559 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2229044 особи;
- одужало – 2150708 осіб;
- летальних випадків – 51992;
- проведено ПЛР-тестувань – 10656207.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (202), Харківській (63), Львівській (61), Дніпропетровській (44) та Миколаївській (44) областях.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні захворіли коронавірусом ще 967 людей. Найбільше нових випадків в Києві, Харківській та Донецькій областях.
За минулу добу госпіталізували 585 людей, 2312 людини одужали, 50 – померли. Усього за добу методом ПЛР протестували 25888 особу, методом ІФА – 9342 осіб і експрес-тестами – 15969 осіб.