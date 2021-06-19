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    Covid-19: в Україні за добу одужало майже три тисячі людей

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    За останню добу в Україні померли 40 людей - Covid-19: в Україні за добу одужало майже три тисячі людей
    За останню добу в Україні померли 40 людей
    Фото з відкритих джерел

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві та Харківській області

    За минулу добу в Україні зафіксовано 852 нові випадки коронавірусу. Найбільше нових випадків у Києві та Харківській області. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 571 особа;
    • летальних випадків – 40;
    • одужало – 2736 осіб.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 26463 особи,
    • методом ІФА – 8608 осіб,
    • експрес-тестами – 14559 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2229044 особи;
    • одужало – 2150708 осіб;
    • летальних випадків – 51992;
    • проведено ПЛР-тестувань – 10656207.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (202), Харківській (63), Львівській (61), Дніпропетровській (44) та Миколаївській (44) областях.

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    Нагадаємо, за минулу добу в Україні захворіли коронавірусом ще 967 людей. Найбільше нових випадків в Києві, Харківській та Донецькій областях.

    За минулу добу госпіталізували 585 людей, 2312 людини одужали, 50 – померли. Усього за добу методом ПЛР протестували 25888 особу, методом ІФА – 9342 осіб і експрес-тестами – 15969 осіб.

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    Теги: Київ епідемія коронавірус
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    Covid-19: в Україні за добу одужало майже три тисячі людей