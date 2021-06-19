Covid-19: в Україні за добу одужало майже три тисячі людей

За останню добу в Україні померли 40 людей

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві та Харківській області

За минулу добу в Україні зафіксовано 852 нові випадки коронавірусу. Найбільше нових випадків у Києві та Харківській області. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 571 особа;

летальних випадків – 40;

одужало – 2736 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 26463 особи,

методом ІФА – 8608 осіб,

експрес-тестами – 14559 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2229044 особи;

одужало – 2150708 осіб;

летальних випадків – 51992;

проведено ПЛР-тестувань – 10656207.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (202), Харківській (63), Львівській (61), Дніпропетровській (44) та Миколаївській (44) областях.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні захворіли коронавірусом ще 967 людей. Найбільше нових випадків в Києві, Харківській та Донецькій областях.

За минулу добу госпіталізували 585 людей, 2312 людини одужали, 50 – померли. Усього за добу методом ПЛР протестували 25888 особу, методом ІФА – 9342 осіб і експрес-тестами – 15969 осіб.

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