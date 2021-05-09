В Індії паралельно з коронавірусом починається епідемія ще однієї страшної хвороби

Мукоромікозом хворіють приблизно через 12-15 днів після одужання від Covid-19

Недуга, яку іноді називають «чорною цвіллю», часто трапляється серед пацієнтів з Covid-19

В Індії зараз друга хвиля коронавірусу, який забрав життя вже більш ніж 242 тисяч жителів країни. Паралельно з Covid-19 в країні починається епідемія ще однієї хвороби – мукоромікозу. Про це повідомляє BBC.

Хвороба, яку іноді називають «чорною цвіллю», часто трапляється серед пацієнтів з Covid-19 або серед тих, хто одужав після коронавірусу.

Індійський лікар Акша Наїр з Мумбаї розповів, що зростання захворюваності на мукоромікоз може бути викликане використанням стероїдів при лікуванні важких форм коронавірусу.

Стероїди зменшують запалення в легенях, але в той же час вони знижують імунітет і можуть підняти рівень цукру в крові. Мукоромікозом хворіють приблизно через 12-15 днів після одужання від Covid-19.

Мукоромікоз – це захворювання, яке рідко зустрічається, його ознаками є некротичні ураження в носі і на піднебінні, що викликають біль і лихоманку. Крім того, можливі симптоми з боку центральної нервової системи, пацієнти скаржаться на набрякання і біль в очах.

Воно смертельно небезпечно для хворих на діабет а також для хворих на ВІЛ/СНІД і рак. Смертність від мукоромікозу може досягати 50%.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав указ «Про надання гуманітарної допомоги Республіці Індія» через складну епідситуацію з Covid-19 у цій країні.

Президент України під час зустрічі із засновником та власником компанії Serum Institute of India Сайрусом Пунавалою подякував за вакцини, які отримала Україна, та наголосив, що підтримає надання Індії гуманітарної допомоги через складну епідситуацію з Covid-19 у цій країні.

Індія залишається в числі лідерів за кількістю випадків Covid-19 (21 874 777), поступившись лише США (33 376 109).

За останні дні Індія побила власний рекорд з кількості нових хворих Covid-19.