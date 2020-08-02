У ВООЗ дали невтішний прогноз щодо тривалості пандемії коронавірусу



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Всесвітня організація охорони здоров’я закликає готуватися до «дуже затяжної» пандемії

Наслідки пандемії відчуватимуться протягом найближчих десятиліть

Розвиток ситуації з пандемією коронавірусної інфекції свідчить, що вона може набути «дуже затяжного» характеру, а наслідки відчуватимуться протягом найближчих десятиліть.

Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреісус під час засідання комітету ВООЗ з надзвичайних ситуацій щодо Covid-19, – повідомляє Укрінформ.

«Пандемія – це криза в галузі охорони здоров’я, яка буває раз на століття, і наслідки якої відчуватимуться протягом наступних десятиліть», – заявив очільник ВООЗ.

Він зазначив, що багато країн, які вважали, що вони залишили позаду найгірше, нині стикаються з новими спалахами. Деякі з тих, хто був уражений у перші тижні менше, тепер стикається зі зростаючою кількістю випадків та смертей. І навпаки: деякі країни, які пережили великі спалахи, наразі взяли їх під контроль.

У заяві, оприлюдненій після засідання, керівництво ВООЗ заявило про «передбачувану тривалість цієї пандемії Covid-19» та підкреслило важливість постійних зусиль з реагування громадськості, країн і регіонів, а також на глобальному рівні відслідковування контактів інфікування. У рекомендаціях країнам-членам ВООЗ радить продовжувати мобілізувати глобальні та регіональні багатосторонні організації та партнерів з метою швидкого реагування на Covid-19 і прискорити дослідження з розробки вакцини та доступу до діагностики та терапії.

Нагадаємо, станом на ранок 2 серпня, кількість випадків інфікування коронавірусом у світі досягла 18 мільйонів осіб. Серед 18 мільйонів випадків 688 тисяч – летальні. Також 11 мільйонів 325 тисяч хворих вилікувалися. Тільки за останню добу у світі зафіксували 246,5 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус.

Найбільше нових хворих – у США – 58,4 тисячі. В Індії зареєстрували 54,8 тисячі нових випадків, у Бразилії – 42,5 тисячі, у Колумбії і Південній Африці – понад 10 тисяч, у Мексиці – 8,4 тисячі, у Росії – 5,4 тисячі.