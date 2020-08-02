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    У світі

    У світі зафіксовано більше 18 млн заражень Covid-19

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    Кількість випадків захворювання на коронавірус сягнула 18 мільйонів - У світі зафіксовано більше 18 млн заражень Covid-19
    Кількість випадків захворювання на коронавірус сягнула 18 мільйонів

    Тільки за останню добу у світі зафіксували 246,5 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус

    Кількість випадків інфікування коронавірусом у світі досягла 18 мільйонів осіб.

    Про це свідчать дані сайту Worldometers.

    Тільки за останні три дні коронавірусною інфекцією нового типу заразилися близько мільйона жителів планети.

    Серед 18 мільйонів випадків 688 тисяч - летальні. Також 11 мільйонів 325 тисяч хворих вилікувалися.

    Тільки за останню добу у світі зафіксували 246,5 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус.

    Найбільше нових хворих - у США - 58,4 тисячі. В Індії зареєстрували 54,8 тисячі нових випадків, у Бразилії - 42,5 тисячі, у Колумбії і Південній Африці - понад 10 тисяч, у Мексиці - 8,4 тисячі, у Росії - 5,4 тисячі.

    У цей день від ускладнень хвороби померли 5386 осіб. Лідерами за кількістю смертей залишаються США і Бразилія.

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    Як повідомлялося, станом на ранок 1 серпня в Україні зафіксовано 1 172 нових випадки коронавірусу, це на 82 випадки більше, ніж учора (1 090).

    Одужали – 556 (вчора 598), померли – 16 (вчора 20).

    Загалом одужали 39 308 осіб, летальних випадків – 1 709.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      71056
    • Одужали
      39308
    • Хворіють
      30039
    • Померли
      1709

    У Києві виявлено хворих 101 особу (вчора 110). Також 89 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 145 – на Львівщині (вчора 147), 87 – на Рівненщині (вчора 82).

    США Бразилія хвороби коронавірус
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