Негода в Україні: потяги запізнюються на дві години

Сьогодні очікується погіршення погодних умов, через що затримуються потяги

На дві години затримується поїзд Харків – Новоолексіївка

В Україну 28 грудня зайшов потужний циклон, який спровокував штормовий вітер, хуртовину та сніг до 20 сантиметрів. Через це потяги курсують з затримкою. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Через намерзання льоду на пантографах, контактній мережі та стрілках затримуються в дорозі поїзди, які відправляються з Києва і курсують у напрямку півдня та заходу та зворотній бік.

Так, на 47 хвилин затримується поїзд №12 Київ – Новоолексіївка та більш ніж на дві години – поїзд №81 Харків – Новоолексіївка.

Перевізник закликав стежити за новинами на офіційних каналах зв'язку компанії. У разі виникнення питань – телефонувати в кол-центр за номером 0(800) 503 111.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» запустила експрес до Буковелю.

Також «Укрзалізниця» запустила Слобожанський експрес.

Крім того, «Укрзалізниця» запустила «Лижний експрес» на зимові свята.

Нагадаємо, що раніше в Україні почав курсувати новий потяг найдовшим маршрутом, у дорозі він перебуватиме майже 30 годин. Новий потяг № 5/6 Маріуполь – Рахів сполучає сім областей та долає 1 806 кілометрів.

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