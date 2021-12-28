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    Негода в Україні: потяги запізнюються на дві години

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    Сьогодні очікується погіршення погодних умов, через що затримуються потяги 
    фото - iStock/Global Images Ukraine

    На дві години затримується поїзд Харків – Новоолексіївка

    В Україну 28 грудня зайшов потужний циклон, який спровокував штормовий вітер, хуртовину та сніг до 20 сантиметрів. Через це потяги курсують з затримкою. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    Через намерзання льоду на пантографах, контактній мережі та стрілках затримуються в дорозі поїзди, які відправляються з Києва і курсують у напрямку півдня та заходу та зворотній бік.

    Так, на 47 хвилин затримується поїзд №12 Київ – Новоолексіївка та більш ніж на дві години – поїзд №81 Харків – Новоолексіївка.

    Перевізник закликав стежити за новинами на офіційних каналах зв'язку компанії. У разі виникнення питань – телефонувати в кол-центр за номером 0(800) 503 111.

    Нагадаємо, що «Укрзалізниця» запустила експрес до Буковелю.

    Також «Укрзалізниця» запустила Слобожанський експрес.

    Крім того, «Укрзалізниця» запустила «Лижний експрес» на зимові свята.

    Нагадаємо, що раніше в Україні почав курсувати новий потяг найдовшим маршрутом, у дорозі він перебуватиме майже 30 годин. Новий потяг № 5/6 Маріуполь – Рахів сполучає сім областей та долає 1 806 кілометрів.

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    Теги: громадський транспорт Укрзалізниця потяг залізниця українці транспорт вітер негода
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    Негода в Україні: потяги запізнюються на дві години