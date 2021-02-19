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    В Британії планувалося вбивство 7-річного принца Джорджа

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    Дитину планували отруїти десертом з найближчого супермаркету&nbsp; - В Британії планувалося вбивство 7-річного принца Джорджа
    Дитину планували отруїти десертом з найближчого супермаркету 
    Фото з відкритих джерел

    Підозрюваний терорист розкрив плани щодо королівської сім'ї

    Принца Джорджа планували позбавити життя, отруївши морозиво, яке королівська сім'я зазвичай купує в супермаркеті. Поліції Великої Британії вдалося запобігти вбивству 7-річного спадкоємця престолу.

    Ця інформація спливла в ході судового процесу над таким собі «репером джихаду» Сахайбом Абу, якого звинувачують у підготовці теракту.

    Про це повідомляють Sky News та The Independent.

    Сам Абу винним себе не визнає, але проти нього свідчили аудіозаписи розмов та моторошні приготування: зокрема він придбав балаклави, рукавички, через які не залишаються відбитки пальців, та меч, схожий на гладіаторський.

    Сахайб Абу на селфі, відправленому своїм братам, заперечує підготовку терористичних актів
    Сахайб Абу на селфі, відправленому своїм братам, заперечує підготовку терористичних актів

    Розговорити Абу вдалося співробітнику поліції під прикриттям, котрий зв'язався зі зловмисником у Telegram-групі. Вони обговорювали можливість купівлі вогнепальної зброї, та Сахайб розказав про свого «брата«, якого «невірні» посадили на 28 років.

    «Знаєш, який у нього був план? Ось там-то знаходиться оселя королівської сім'ї, піти до найближчого Sainsbury’s та... підкласти отруту в морозиво, отже, королівська сім'я піде і купить там морозиво... Вони куплять морозиво та, найімовірніше, його з'їсть їхній син», – поділився Абу.

    Автором цього пекельного плану вважають пропагандиста ІДІЛ Хусейна Рашида, який свого часу розміщував у мережі заклики вбити принца Джорджа. У 2018-му його засудили до 25 років тюрми.

    Раніше повідомлялося, що Королева Єлизавета позбавить принца Гаррі почесних титулів, або він повинен повернутися до Великобританії для виконання обов'язків члена королівської сім'ї.

    Читайте також: «Падіння» корони. Чи збереже династія Віндзорів вплив на британську політику?


    Теги: теракт ІДІЛ Королева Єлизавета II вбивство Велика Британія
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