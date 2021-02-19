В Британії планувалося вбивство 7-річного принца Джорджа
Підозрюваний терорист розкрив плани щодо королівської сім'ї
Принца Джорджа планували позбавити життя, отруївши морозиво, яке королівська сім'я зазвичай купує в супермаркеті. Поліції Великої Британії вдалося запобігти вбивству 7-річного спадкоємця престолу.
Ця інформація спливла в ході судового процесу над таким собі «репером джихаду» Сахайбом Абу, якого звинувачують у підготовці теракту.
Про це повідомляють Sky News та The Independent.
Сам Абу винним себе не визнає, але проти нього свідчили аудіозаписи розмов та моторошні приготування: зокрема він придбав балаклави, рукавички, через які не залишаються відбитки пальців, та меч, схожий на гладіаторський.
Розговорити Абу вдалося співробітнику поліції під прикриттям, котрий зв'язався зі зловмисником у Telegram-групі. Вони обговорювали можливість купівлі вогнепальної зброї, та Сахайб розказав про свого «брата«, якого «невірні» посадили на 28 років.
«Знаєш, який у нього був план? Ось там-то знаходиться оселя королівської сім'ї, піти до найближчого Sainsbury’s та... підкласти отруту в морозиво, отже, королівська сім'я піде і купить там морозиво... Вони куплять морозиво та, найімовірніше, його з'їсть їхній син», – поділився Абу.
Автором цього пекельного плану вважають пропагандиста ІДІЛ Хусейна Рашида, який свого часу розміщував у мережі заклики вбити принца Джорджа. У 2018-му його засудили до 25 років тюрми.
Раніше повідомлялося, що Королева Єлизавета позбавить принца Гаррі почесних титулів, або він повинен повернутися до Великобританії для виконання обов'язків члена королівської сім'ї.