Під час протестів у Белфасті спалахнула хвиля заворушень

Під час заворушень у Північній Ірландії постраждали майже три десятки правоохоронців

Акція між прихильниками та противниками збереження Північної Ірландії у складі Британії переросла у сутички

У п'ятницю, 2 квітня, під час заворушень у Північній Ірландії постраждали 27 поліцейських. У столиці – Белфасті було поранено 15 співробітників поліції.

Про це повідомляє Belfast Telegraph.

Через заворушення було арештовано вісім осіб. При цьому, причину заворушень правоохоронці не називають.

Головний суперінтендант Деррі Сіті Даррін Джонс сказав, що в п'ятницю ввечері поліція отримала повідомлення про скупчення молоді в міських районах Нельсон Драйв і Талліллі.

«Після прибуття вони зазнавали постійного нападу з боку великої групи молодих людей і молодих людей, які кидали цеглини, пляшки, бомби з запальною сумішшю і феєрверки», – сказав він.

Джонс також сказав, що був пошкоджений будинок для похилих людей.

«Життєво важливо, щоб ми всі донесли до тих, хто несе відповідальність, що така поведінка неприпустима», – сказав він.

За інформацією ЗМІ, маніфестацію організувала група лоялістів. Активісти виступають за збереження Північної Ірландії у складі Британії, їм протистоять націоналісти, які підтримують відділення регіону. Протести в Белфасті періодично спалахують з 2013 року.

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